Stephen Curry, une blessure qui peut changer la série contre Minnesota

L’heure n’est pas nécessairement au pessimisme pour les Golden State Warriors, vainqueurs des Minnesota Timberwolves (99-88) mardi soir. La série commence bien pour les Californiens puisqu’ils ont même déjà repris l’avantage du terrain avec ce succès à l’extérieur. Néanmoins, la victoire est tout de même un peu gâchée par la sortie sur blessure de Stephen Curry.

Le meneur All-Star de 37 ans s’est tenu la cuisse après un close-out dans le deuxième quart-temps. Il est rentré au vestiaire rapidement après et les nouvelles ne sont pas bonnes. Il s’agit d’une blessure aux ischios dont la sévérité doit être déterminée par une IRM passée dans la journée. Steve Kerr a presque déjà acté le forfait de sa superstar pour le Game 2.

« On va se préparer en faisant comme s’il n’allait pas jouer », prévient le coach. « Avec une douleur aux ischios, il est difficile de l’imaginer revenir au prochain match. »

Les blessures de ce type peuvent effectivement prendre du temps et surtout elles peuvent laisser des traces. Dans le meilleur des cas, Stephen Curry sera en mesure de rejouer dans quelques jours, pour le Game 3 ou 4. Il est aussi possible qu’il soit gêné sur le reste de la série et des playoffs même s’il venait à revenir.

Son équipe a tenu le choc sans lui grâce à une excellente défense, beaucoup de maladresse des Timberwolves et des tirs inattendus de Draymond Green ainsi que des trois-points (attendus pour le coup) de Buddy Hield. Jimmy Butler a marqué 20 points. Les Warriors peuvent-ils vraiment réitérer cette performance sans Curry ? C’est l’enjeu des prochains matches pour les quadruple champions NBA. Créer du jeu en son absence pourrait s'avérer vraiment difficile, surtout face à une aussi bonne défense en face.

CQFR : Haliburton est un grand malade, Cleveland est K.O.