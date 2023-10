Stephen Curry chasse un record de Michael Jordan…

Avec 41 points, le meneur des Golden State Warriors Stephen Curry a réalisé son 33ème match à plus de 40 points après ses 30 ans.

A 35 ans, Stephen Curry semble toujours à son prime. Malgré le poids des années, le meneur des Golden State Warriors conserve un volume de jeu impressionnant. Et bien évidemment, il reste d'une adresse diabolique.

Contre les Sacramento Kings (122-114) cette nuit, le natif d'Akron a fait vivre un enfer à ses adversaires. Auteur de 41 points, le patron des Dubs a réalisé un véritable festival à 14/19 aux tirs, dont un excellent 7/10 à longue distance.

Avec cette performance, Curry a ainsi effectué son 33ème match à 40 points ou plus depuis ses 30 ans. Dans l'histoire de la NBA, un seul homme a déjà fait mieux selon ESPN : Michael Jordan, avec 44 rencontres à 40 points ou plus après ses 30 ans.

Ce record est-il atteignable pour le #30 des Warriors ? On peut penser qu'il lui reste encore 3 ou 4 ans au plus haut niveau. S'il parvient à éviter les blessures bien évidemment. Et avec sa capacité à affoler les compteurs à trois points, Stephen Curry peut enchaîner les cartons.

Avec deux saisons pleines en bonne santé, il a clairement la possibilité de rattraper et même de dépasser Michael Jordan. Une manière pour lui d'écrire, encore un peu plus, sa propre légende.

La retraite, Stephen Curry toujours flou sur son futur