Stephen Curry comprend qu’on le prenne pour un “petit con”

Stephen Curry était l'invité de JJ Redick cette semaine dans son émission The Old Man and the Three. Le quadruple champion NBA et récent MVP des Finales a évoqué l'image qu'il peut parfois renvoyer auprès des fans, lorsqu'il se trouve dans un état de grâce qui peut le pousser à frôler l'arrogance.

Le double MVP comprend très bien ce qu'il peut provoquer chez les gens qui ne sont pas fans des Warriors et il ne s'en défend pas.

"Les gens me parlent souvent de ça. Il y a une ligne très fine entre la confiance et l'arrogance. Je comprends que l'on puisse me prendre pour un petit con par rapport à mes réactions et mes manières. Je suis certain que des gens l'interprètent comme ça. Et à côté de ça, les fans des Warriors disent que ce n'est que de la joie à l'état pur, du fun et que je ne fais que m'exprimer (rires). Il y a deux façons de voir ça, mais ce qui est authentique, c'est le plaisir que je prends comme ça sur le terrain. Je comprends que l'on me prenne pour un petit con, sur les shoots où je me retourne avant que ça rentre par exemple".

Curry a ensuite expliqué qu'il avait montré une autre facette de lui lors des Finales 2022 contre Boston, particulièrement à partir du game 4. Un visage plus agressif dans l'expression corporelle et verbale, au point de se faire réprimander par sa mère pour avoir proféré des insanités après avoir rentré de gros tirs face aux Celtics.

Stephen Curry dans The Old Man and the Three

Stephen Curry, même Steve Kerr ne l'a jamais vu à ce niveau