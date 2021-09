Alors que son boss Joe Lacob vient de prendre une amende pour tampering simplement pour avoir sous-entendu que les Warriors n'étaient pas intéressés par Ben Simmons, Stephen Curry s'est trouvé à son tour sommé d'évoquer le sujet.

Lors de son passage dans l'émission "Brother from Another", le meneur de Golden State a bien pris soin de ne pas s'attirer les foudres de la NBA, mais a quand même a été assez clair sur le sujet. Ses dirigeants n'essaient pas de monter un trade pour recruter Ben Simmons.

Stephen Curry a néanmoins confirmé qu'en tant que franchise player, il avait voix au chapitre et donnait fréquemment son avis sur les choix sportifs.

"Je participe énormément. Je ne suis pas dans la war room ou à chaque réunion, mais ils me font confiance et c'est réciproque. Bob Myers et moi parlons beaucoup autour de la free agency et de la Draft. J'essaye d'amener mon point de vue.

On ne peut jamais aboutir à la perfection, mais on essaye de toujours avoir une mentalité de gagnant pour remporter le titre sur les prochaines années", a expliqué celui qui n'a pas connu d'autre franchise en NBA depuis son arrivée en 2011.