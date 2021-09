La jeune star que Stephen Curry voit bien exploser cette saison

Stephen Curry n’est plus tout jeune et il sait qu’il faudra passer le relais à la jeunesse d’ici quelques années. Le meneur multiple All-Star, multiple MVP et multiple champion NBA suit quelques joueurs prometteurs dans la ligue. Jackie MacMullan lui a demandé s’il y en avait un en particulier avec qui il était en contact.

« Il m’a répondu Darius Garland. Il l’adore. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il pense que le gamin va devenir une star », poursuit la journaliste.

Darius Garland est effectivement un joueur très intéressant. Il est l’un des piliers du projet futur des Cleveland Cavaliers avec Evan Mobley et éventuellement Isaac Okoro. Un meneur de 21 ans qui tournait à plus de 17 points et 6 passes la saison dernière. On comprend que Stephen Curry parvienne à s’identifier à lui – en partie seulement évidemment – et à croire en lui.

