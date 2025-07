Stephen Curry évoque sa future retraite

A 37 ans, Stephen Curry sait qu’il n’a pas plus beaucoup d’années de joueur devant lui. Mais il ne se projette pas vraiment dans le futur.

Hier, on lui a demandé combien de temps il prévoyait d’encore jouer en NBA.

« Je ne sais pas », a-t-il répondu selon Anthony Slater, de The Athletic. « Je raisonne juste par tranche de deux ans. C’est ce qui reste sur mon contrat pour le moment. »

Steph Curry out in Tahoe asked how long he planned to keep playing in the NBA: “I don’t know. I’m just taking it two years at a time. That’s what I have left on my contract right now.”

— Anthony Slater (@anthonyVslater) July 10, 2025