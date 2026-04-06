Stephen Curry frôle l’exploit pour son retour

Après plus de deux mois d’absence, Stephen Curry n’a pas mis longtemps à rappeler pourquoi il change tout sur un parquet. De retour face aux Houston Rockets hier soir, le meneur des Golden State Warriors a signé 29 points en seulement 26 minutes… et a bien failli arracher la victoire au buzzer.

Dans un Chase Center debout pour son retour, Curry a d’abord connu une entrée en matière hésitante, avec un tir manqué et un marcher. Rapidement, pourtant, la machine s’est remise en route. Utilisé en sortie de banc pour gérer ses minutes, le meneur a progressivement trouvé son rythme, jusqu’à exploser en seconde période.

Les Warriors, menés de 10 points à cinq minutes de la fin, ont alors totalement changé de visage. Curry a empilé les tirs, enchaîné les séquences offensives et ramené Golden State à hauteur. Sur la dernière possession, tout semblait écrit : un tir à trois points longue distance pour la gagne. Mais la tentative a fui le cercle.

En face, Kevin Durant n’a pas caché sa nervosité en voyant partir le tir de son ancien coéquipier sur l’ultime action.

« Ça avait l’air parfait au moment où le ballon est parti. J’étais un peu nerveux en le voyant dans les airs. »

Malgré la défaite 117-116, l’essentiel est ailleurs pour Golden State. Curry a montré qu’il pouvait immédiatement redevenir le moteur de l’équipe. Après un premier passage compliqué, il a lui-même résumé sa soirée avec lucidité :

« Le premier passage était difficile. Le deuxième était excellent. »

Même constat côté staff. Steve Kerr a insisté sur la difficulté du test imposé dès ce retour, notamment face à un défenseur aussi athlétique qu’Amen Thompson.

« Je ne pense pas qu’il y ait un défenseur plus difficile pour lui pour un premier match qu’Amen Thompson. C’est un vrai test. Steph a été incroyable. »

Au-delà de la performance brute, c’est surtout l’impact global qui saute aux yeux. En quelques minutes, Curry a transformé le rythme et la confiance de son équipe. Kerr l’a résumé sans détour :

« On le sent immédiatement. On est de retour dans le coup. On est de retour dans le combat avec Steph. Ça ne lui prend pas longtemps pour retrouver son rythme. Son rythme, c’est aussi le nôtre. Il change tout. »

Reste maintenant à gérer la suite. Curry, qui évoque désormais un « nouveau quotidien » avec son genou, sait que chaque minute compte dans cette fin de saison comprimée.

« Il faut être intelligent et faire les choses correctement pour les bonnes raisons. Tout ce que j’attends, c’est mardi. »

Avec un bilan négatif et une place quasi assurée en play-in, les Warriors n’ont plus de marge. Mais avec Curry de retour à ce niveau, l’espoir a clairement changé de camp.

Seul Stephen Curry fait mieux que Kon Knueppel