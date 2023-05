Stephen Curry claque un record NBA sur un Game 7

Les grands joueurs répondent présents dans les grands rendez-vous et Stephen Curry s’est déjà manifesté dans de nombreux moments importants depuis le début de sa carrière. Mais sa performance épique dimanche soir, avec des champions en mission dans la salle bouillante des Sacramento Kings pour un Game 7, est encore d’un autre niveau. Il a tout simplement battu un record sur une septième manche en inscrivant 50 points.

« Il y a une raison pour laquelle c’est un double MVP et un MVP des finales, c’est parce qu’il nous porte dans ces moments-là », confie Klay Thompson au sujet de son camarade. « Quand il est dans la zone comme ça, on essaye juste de lui laisser la balle et de l’aider à trouver ses spots. Je me souviendrai pour toujours de ce match comme le Stephen Curry Game. »