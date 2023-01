Le load management refait parler ces dernières semaines, avec le recours de plus en plus fréquent au repos pour les stars de la ligue lors des back to back. On sait ce que pensent les glorieux anciens de cette gestion des organismes. Mais on entend finalement assez rarement les principaux concernés. Les Warriors vont jouer consécutivement Denver et Minnesota à l'extérieur et il est possible que Stephen Curry soit économisé.

Le meneur de Golden State a tenu à expliquer que ce ne sont pas les joueurs qui sont à blâmer dans cette situation.

"Je milite généralement pour jouer tous les matches. C'est la méprise que l'on fait généralement quand il s'agit de load management. Ce n'est jamais le joueur qui vient voir le staff pour dire qu'il ne veut pas jouer. C'est le contraire. Je le dis pour les gens qui s'inquiètent de ce sujet-là dans la NBA d'aujourd'hui. C'est surtout une question de science. Je vais en tout cas militer pour jouer les deux matches et on verra comment ça se passe. Est-ce que je pense que ça va marcher ? A vrai dire, oui, plutôt".

A l'exception de certains joueurs comme Kawhi Leonard, qui a souvent donné l'impression d'être le premier décisionnaire des matches qu'il joue ou non, la plupart des stars de la ligue semblent vouloir jouer 82 matches. Dans les faits, c'est évidemment plus compliqué et les staffs médicaux ont pour consigne de préserver les joueurs au maximum, tant ils représentent aujourd'hui des investissements financiers énormes.

Sur le terrain, Stephen Curry ne s'est pas économisé la nuit dernière contre OKC. Le double MVP a fini le match avec 38 points, 12 passes, 8 rebonds et la victoire pour les Warriors.

