Pour son troisième match de préparation avant les Jeux Olympiques 2024, Team USA affrontait la Serbie à Abu Dhabi. Après avoir facilement dominé le Canada et s'être un peu fait peur contre l'Australie, le groupe de Steve Kerr a sereinement dominé (105-79) les finalistes malheureux de la dernière Coupe du monde. Après un démarrage un peu poussif, les Etats-Unis ont petit à petit pris la mesure de leurs adversaires, en s'appuyant encore sur une défense solide et une bonne répartition des tirs. Ils ont compté jusqu'à 31 points d'avance et se mis à l'abri à partir du 2e quart-temps.

Pour la troisième fois en trois matches, Kerr a changé de cinq de départ, ou en tout cas de joueurs autour d'un trio pour le moment inamovible : Stephen Curry, LeBron James et Joel Embiid. Mercredi, ce sont Jayson Tatum et Jrue Holiday, récents champions avec les Celtics, qui les ont accompagnés.

Très discret lors des deux précédentes rencontres, Curry a retrouvé du pep's pour finir meilleur marqueur américain (24 pts à 8/13, dont 6/9 à 3 pts). Bam Adebayo (17 pts, 8 rbds) et Anthony Davis (7 pts, 6 rbds, 6 blks) ont à nouveau été précieux en sortie de banc, alors que LeBron James a fait dans l'efficacité (11 pts à 5/7) et qu'Anthony Edwards a été encore une fois tranchant (16 pts en 16 min).

Côté serbe, Nikola Jokic a apporté 16 points et 11 rebonds, sans qu'il y ait véritablement de match dans le match avec Embiid, qui a de nouveau moins joué que ses autres camarades du cinq (16 min, 8 pts, 8 rbds, 3 asts à 2/8).

Team USA va maintenant s'envoler pour Londres afin d'y poursuivre sa préparation. Ce sera peut-être l'occasion d'y voir Kevin Durant, qui est le seul joueur du groupe à ne pas avoir encore foulé le parquet en raison de sa blessure au mollet.

