Stephen Curry, son moment émouvant avec un ancien prisonnier devenu chouchou des Warriors

Lors du dernier match des Golden State Warriors, les fans présents et les téléspectateurs ont eu la surprise de voir un invité inhabituel faire la présentation des équipes. Aaron Taylor, 55 ans, est surnommé "Showtime" et a séduit tout le monde par le punch qu'il a mis dans l'exercice. Si la présence de Taylor est étonnante, c'est parce qu'il a passé 26 ans en prison entre 1994 et 2020. Incarcéré en Californie pour vol à main armé dans un magasin, Taylor s'est racheté une conduite en prison et est devenu un mentor en même temps qu'un conseiller religieux - il s'est converti à l'islam - au point d'être surnommé le "hip hop imam". Les Warriors se sont entichés de la passion et du talent d'Aaron Taylor et lui ont proposé de venir faire cette séquence.

Après la rencontre, Stephen Curry est venu à ses côtés pour un moment émouvant où Taylor a eu du mal à contenir ses larmes au moment d'évoquer sa rédemption et son parcours. Curry l'a laissé parler en lui expliquant que c'était "son" moment. La classe.