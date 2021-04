La série spectaculaire de Stephen Curry depuis cinq matches

Les Golden State Warriors ne sont pas du tout les mêmes avec et sans Stephen Curry. Dès que le double-MVP est absent, ou qu’il sort du terrain pour se reposer sur le banc, son équipe prend l’eau complètement. Les Californiens font office de candidats sérieux en playoffs avec leur meneur et de formation bonne pour tanker sans lui. Mais la saison approche à sa fin et ils ont besoin d’un sérieux coup de boost pour assurer leur place en playoffs. Ils sont actuellement dixièmes à l’Ouest, soit sur le dernier strapontin pour le play in.

Les statistiques cataclysmiques des Warriors sans Stephen Curry cette saison

Curry est donc contraint de se surpasser pour donner les meilleures chances aux siens de remonter au classement. Il donne tout et ça se ressent dans les statistiques : il tourne à 37 points, 7 rebonds, 4 passes, 54% aux tirs et 43% à trois-points sur les cinq derniers matches. Et malgré ça, Golden State n’en a gagné que 2 pour 3 défaites.

Les Warriors sont tellement dépendants de Stephen Curry mais il ne peut pas faire tout seul. La plupart des joueurs sont irréguliers à ses côtés, à commencer par Kelly Oubre Jr et Andrew Wiggins. Voilà maintenant que James Wiseman a rejoint l’infirmerie. Bref, c’est vraiment une saison délicate. Dommage pour la superstar qui évolue sans doute très proche du meilleur niveau de sa carrière.