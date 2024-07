Stephen Curry sur le départ de Klay Thompson : « Ça craint »

Stephen Curry va tenter de se consoler du départ de Klay Thompson en allant chercher l'or olympique avec Team USA. Mais en marge du rassemblement des Américains à Las Vegas pour préparer le tournoi, le meneur des Golden State Warriors n'a pas pu échapper à une question sur la fin de son aventure avec son Splash Brother. Le double MVP a été digne et a reconnu que c'était un moment difficile.

"Ça craint. C'est quelque chose que j'ai dû mal à intégrer parce que je ne me suis jamais imaginé qu'elle pourrait devenir réalité. Il avait besoin de changement et ce n'était pas une situation où j'ai senti qu'il fallait que j'essaye de le convaincre parce qu'il savait exactement à quel point il était et est toujours important pour notre franchise, ou pour moi en tant que coéquipier.

On est dans un cas où il faut lui faire confiance parce qu'il prend ce qui est la meilleure décision pou lui. Je veux seulement qu'il soit heureux. Il le mérite. Il mérite de prendre du plaisir en jouant au basket aussi longtemps qu'il souhaite le faire. Simplement, ça craint que ce ne soit pas avec nous", a expliqué Stephen Curry sur ESPN.

Pour rappel, Klay Thompson a quitté les Golden State Warriors pour rejoindre les Dallas Mavericks, après quatre bagues de champion et un statut d'icône locale.

