Stephen Curry a quitté le match contre Houston en boitant. Touché à la cuisse, il passera une IRM. Les Warriors redoutent une possible absence.

Les Golden State Warriors ont perdu plus qu’un match mercredi soir. Battus 104-100 par les Houston Rockets, ils ont surtout vu Stephen Curry quitter le parquet en boitant, touché à la cuisse droite. La franchise a rapidement annoncé une contusion du quadriceps, avec une IRM programmée pour déterminer la gravité de la blessure.

La scène s’est déroulée dans la dernière minute de jeu. Visiblement diminué, Curry a échangé quelques mots avec Rick Celebrini, le responsable médical de l’équipe, qui a immédiatement mis fin à sa rencontre. Le meneur a ensuite rejoint le vestiaire sans revenir sur le banc. La décision fait suite à une série de chocs en fin de rencontre : d’abord lorsque Curry a tenté de provoquer un passage en force face à Amen Thompson, puis quelques actions plus tard lors d’un contact avec Alperen Sengun, qui l’a percuté en plongeant au sol.

En conférence de presse, Steve Kerr s’est montré à la fois soulagé et inquiet.

« Quand j’ai entendu que c’était une contusion à la cuisse, j’ai été soulagé. C’est mieux qu’une cheville ou un genou », a-t-il expliqué.

Mais il craignait aussi une absence qui changerait radicalement la configuration de l’équipe :

« Si Steph doit manquer du temps, tout change. Nos rotations, notre manière de jouer, qui nous faisons jouer. On verra. »

Même son de cloche chez Jimmy Butler :

« On devra jouer quasiment à la perfection (sans Curry). »

Avant de sortir, Curry avait signé un match compliqué : 14 points à 4/13 au tir, 7 rebonds, 5 passes, 7 pertes de balle et 2 contres en 33 minutes. Le quadruple champion NBA restait pourtant sur un début de saison solide, avec 28,8 points de moyenne jusque-là.

Au-delà du cas Curry, Golden State traverse une période agitée. Cette nouvelle défaite fait chuter l’équipe à 10-10, et la frustration est palpable dans le vestiaire. Jimmy Butler III a regretté le manque de discipline défensive face à des Rockets très forts au rebond offensif :

« On ne fait pas de box-out. On ne suit pas le scouting report. On laisse les gars faire ce qu’ils veulent : tirs ouverts, aller dans la raquette, des lancers. C’est triste. »

Draymond Green a lui aussi tiré la sonnette d’alarme après les 25 rebonds offensifs concédés :

« Notre défense, c’est de la m****. »

Les Warriors espèrent toujours retrouver très prochainement Jonathan Kuminga, qui vise un retour samedi contre New Orleans. Mais l’attention se concentre désormais sur l’état de santé de Stephen Curry, dont l’IRM dira si Golden State doit se préparer à évoluer sans lui.

