Comment Under Armour a perdu Stephen Curry en ratant Caitlin Clark

Stephen Curry aurait été frustré par le fait qu’Under Armour n’ait pas réussi à signer Caitlin Clark, au point de provoquer le départ du quadruple champion NBA.

C’est le plus gros transfert de la saison et il ne concerne pas un changement d’équipe. Fidèle à Under Armour depuis de nombreuses années, Stephen Curry est free agent sur le marché des équipementiers et on imagine que les marques s’affairent pour récupérer un aussi gros poisson. Mais comment UA a fait pour perdre SON joueur égérie ? Il existe probablement différents facteurs mais l’un d’entre eux concerne Caitlin Clark.

Selon Bloomberg, la superstar des Golden State Warriors aurait mal vécu le fait que le groupe ne parvienne pas à signer la joueuse en vogue en WNBA. Cette dernière a préféré opter pour Nike en raison d’une offre financière supérieure. Stephen Curry estimerait notamment qu’Under Armour manquerait d’ambitions et de visions.

Avant de rejoinde UA, le quadruple champion NBA était chez Nike et il a joué avec des pairs de la marque à la virgule depuis qu'il est libre de tout contrat.