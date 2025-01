Stephen Curry et les Warriors enlisés dans la crise…

Les Golden State Warriors sont en crise. Après un excellent début de saison, les Californiens ont totalement perdu le fil de cette saison. Après la défaite contre le Miami Heat (98-114), Stephen Curry et ses partenaires ont désormais perdu 15 de leurs 21 derniers matches.

En chute libre, les Warriors affichent désormais un bilan à l'équilibre (18-18). Et sans un retour en forme très rapide, Golden State, actuellement 10ème à l'Ouest, risque de rapidement chuter dans une Conférence très compétitive.

Le plus inquiétant ? Même Curry semble sans la moindre solution.

"On est en colère. On essaie de comprendre. Tout le monde dans le vestiaire cherche un peu à comprendre ce qui ne va pas, pourquoi nous n'arrivons pas à mieux démarrer. Il y a des moments dans les matches où tu t'accroches, mais on arrive même pas à faire des stops.

Les mauvaises possessions en attaque affectent notre confiance, notre langage corporel et même l'ambiance. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais comment va-t-on réagir ? On doit creuser encore plus, trouver des solutions, croire en notre équipe.

Il faut arrêter de parler et de tourner autour du pot, il faut se battre et surmonter cette épreuve", a ainsi répondu Stephen Curry.

De son côté, le coach Steve Kerr a dressé un constat similaire en évoquant "une crise de confiance". Pour les Warriors, il devient urgent de réagir. Dans le cas contraire, il faudra certainement faire une croix sur les Playoffs et peut-être même le Play-in à ce rythme...

Stephen Curry et les joueurs des Warriors, une réunion au sommet