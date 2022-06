Stephen Curry, favori des bookmakers pour le MVP des Finales

Malgré ses trois bagues, Stephen Curry n’a jamais remporté de titre de MVP des Finales dans sa carrière. Pourtant, certains pensent qu’il aurait dû recevoir cette récompense en 2015 ou en 2018. Cette anomalie pourrait être corrigée dès cette année si l’on se fie aux bookmakers.

Stephen Curry, le choix évident

Logiquement, si Curry est donné favori pour le MVP des Finales, c’est avant tout parce que les Warriors sont considérés comme les favoris pour le titre. La cote de Golden State est à -160 face aux Boston Celtics (1,63 en cote européenne) sur FanDuel. Et s’ils s’imposent, le "chef" a toutes ses chances de récupérer le trophée qui lui manque tant.

Sans doute le meilleur joueur de son équipe, qui d’autre que lui pour remporter cette récompense ? D’abord, il devrait logiquement être le principal scoreur des Warriors. Ensuite, le fait qu’il attende ce titre depuis si longtemps devrait jouer en sa faveur. Il ne faut pas non plus oublier qu’il a déjà gagné le trophée Magic Johnson du MVP des finales de conférence.

Ainsi, la cote de Stephen Curry MVP des Finales est de -115 (1,87). Il s’agit de la cote la plus faible, de loin, pour un joueur de Golden State. En effet, les deux suivants sont Klay Thompson et Draymond Green à +2200 (23). La différence est immense. Pour les bookmakers, cela revient presque à dire que Curry est certain de prendre le trophée en cas de victoire de son équipe.

Contre la défense de Marcus Smart et des Celtics, nous ne sommes toutefois à l’abri de rien. Et si le meneur cédait face à ses bourreaux ? Thompson, Green ou même Jordan Poole et Andrew Wiggins pourraient bien lui voler la vedette — à la manière d'Andre Iguodala en 2015. Mais Curry reste, avant le Game 1, le choix le plus évident et le lauréat le plus probable.

Andre Iguodala, l’anomalie des Finales NBA

Jayson Tatum en second

En face, la cote de Jayson Tatum n’est non plus très élevée. Elle se situe à +175 (2,75), ce qui montre la confiance des bookmakers. En effet, si les Celtics venaient à s’imposer, difficile d’imaginer quelqu’un d’autre glaner le titre de MVP des Finales.

Il sera certainement le meilleur scoreur de son équipe, voire de la série, et reste le visage de Boston. De la même manière que Curry à l’Ouest, il a d’ailleurs remporté le titre de MVP des finales de la Conférence Est, le trophée Larry Bird. Un bon indicateur de l’estime que lui portent les votants.

Derrière lui, son lieutenant Jaylen Brown est le troisième choix des parieurs. Mais avec une cote de +1100 (12), il n’est pas tout à fait dans la même catégorie que Tatum et Curry. Il se positionne plutôt comme un outsider.

Stephen Curry trouvera-t-il enfin la dernière pièce du puzzle de sa carrière ? C’est en tout cas ce que pensent les bookmakers. En cas de victoire face aux Celtics, il est le clair favori pour le trophée. Maintenant, il devra confirmer ce statut sur le terrain. Sans doute beaucoup plus facile à dire qu’à faire…