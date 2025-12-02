Steve Ballmer met la pression sur les Clippers, des têtes prêtes à tomber ?

Les Los Angeles Clippers viennent de boucler l’un des plus mauvais mois de leur Histoire et, vu le passif catastrophique de la franchise, ça en dit long sur les performances actuelles de l’équipe. 13 défaites en 15 matches en novembre. Puis une autre pour commencer décembre. Les Californiens sont avant-derniers de la Conférence Ouest et sont enlisés dans une situation désespérée.

En effet, l’organisation ne peut pas tanker puisqu’elle ne contrôle pas ses picks avant 2030. Elle donnera son tour de draft au Oklahoma City Thunder en 2026. Elle se doit de relever la barre, et vite. Steve Ballmer ne s’en est pas caché. Le propriétaire a même confié à The Athletic quels sont les hommes qu’il estime en charge de cette mission périlleuse. Sans surprise, il a cité Lawrence Frank, le GM, et Tyronn Lue, le coach.

Ce que l’on peut comprendre par-là, c’est que Frank doit trouver des deals pour rendre l’équipe plus compétitive. Plusieurs contrats sont interchangeables, notamment ceux de John Collins et Bogdan Bogdanovic, et le dirigeant doit profiter des prochaines semaines pour construire un effectif plus moderne et plus cohérent autour de Kawhi Leonard et de James Harden. Charge ensuite à Lue de trouver la bonne formule ou le bon message pour remotiver ses troupes.

Mais l’ambiance semble vraiment morose aux Clippers, et ce à tous les étages d’une franchise encore sous la menace d’une enquête de la NBA concernant un éventuel détournement du Salary Cap. En tout cas, Ballmer semble avoir prévenu : si l’équipe ne se relève pas, il y aura sans doute des têtes qui vont tomber.

🎙️ Les Clippers sont-ils condamnés ?