Steve Kerr comprend Klay Thompson : « Je suis heureux pour lui »

Klay Thompson est l’un des visages emblématiques des Warriors. Il le restera malgré son départ aux Mavericks cet été à la free agency, après 13 ans et quatre titres à Golden State. Steve Kerr, l’entraîneur de l’équipe, ne voulait pas le voir partir, mais il comprend sa décision et estime qu’il a fait le bon choix.

« Oui, il y avait des signes. Évidemment, aucun d’entre nous ne savait ce qui allait se passer, nous voulions tous qu’il reste », a confié Steve Kerr, invité dans le « TK Show » de Tim Kawakami du San Francisco Standard. « Je voulais que Klay soit un Warrior à vie. Mais on ne sait jamais vraiment ce qui est le mieux pour quelqu’un d’autre, seule cette personne le sait. Et je pense qu’à la fin de l’année, Klay a compris que, pour son propre bien, il voulait partir. »

Klay Thompson a notamment quitté la franchise pour des raisons financières, l’offre de Dallas (50 M$ sur trois ans) étant plus importante que ce que les Warriors étaient prêts à lui offrir. Sur le plan sportif, il se retrouve dans une excellente situation. Peut-être même meilleure, puisqu’il a rejoint les derniers finalistes NBA. Stephen Curry lui manquera certainement, mais Luka Doncic et Kyrie Irving devraient rapidement combler ce vide sur le terrain.

« Je suis heureux pour lui. Je pense que ce sera une excellente décision », a poursuivi Steve Kerr. « Il va jouer pour une grande équipe avec deux créateurs de haut niveau (Luka Doncic et Kyrie Irving). Il devrait avoir beaucoup de tirs ouverts. Parfois, un changement de carrière, en fin de parcours, peut vous rafraîchir et vous recharger […] J’espère que Klay pourra surmonter ses blessures sur le plan psychologique et émotionnel, ce qu’il a eu du mal à faire ici, franchement. Je pense qu’un nouveau départ sera une bonne chose pour lui. »

Klay Thompson, l'atout pour rendre la vie facile à Doncic-Irving