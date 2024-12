Steve Kerr furieux d’une erreur d’arbitrage !

La nuit dernière, les Golden State Warriors ont été renversés par les Denver Nuggets (115-119). Une défaite difficile à digérer pour l'entraîneur californien Steve Kerr... en raison d'une erreur d'arbitrage dans les derniers instants !

En effet, à 1,9 seconde de la fin de la partie, Christian Braun s'est jeté au sol pour récupérer un ballon. Et le joueur des Nuggets a fait le signe pour réclamer un temps-mort. Sauf que son équipe n'en avait plus aucun.

Logiquement, il aurait dû être sanctionné d'une faute technique, synonyme d'un lancer-franc pour GS et de la possession rendue. Les Warriors auraient donc eu l'opportunité d'arracher une prolongation. Mais les arbitres n'ont pas vu le geste de Braun...

"Braun a demandé un temps-mort. Il s'est jeté sur le sol et s'est retourné. Tout le monde l'a vu, sauf les trois personnes engagées pour prendre les décisions, et cela m'énerve. Il s'agit d'une faute technique. Ils n'avaient plus aucun temps-mort.

On aurait dû avoir un lancer-franc, la balle et donc une chance de gagner. Les arbitres m'ont dit qu'ils n'avaient pas vu... Mais c'est à eux de voir ça ! Ils sont trois pour ça ! Quelqu'un aurait dû le voir. Donc oui, je suis en colère", a soufflé Steve Kerr en conférence de presse.

De son côté, Braun a assuré qu'il n'avait rien demandé, malgré le mouvement de ses mains. Un discours qui ne devrait pas apaiser la frustration des Warriors...

