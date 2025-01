Steve Kerr scotché par les mentalités de Curry et de Green

Un début de saison canon, puis le trou noir. Les Golden State Warriors ont totalement perdu le fil de cette saison. Les hommes de Steve Kerr coulent, doucement, à l'Ouest avec une actuelle 12ème position (19-20).

Malgré cette spirale négative, les Dubs refusent d'agir dans l'urgence. Et les cadres californiens, Stephen Curry et Draymond Green, acceptent cette vision. Pourtant, dans leurs dernières années en NBA, ils pourraient forcer la main à leur direction pour se renforcer.

Mais ils donnent la priorité à l'avenir des Warriors. Une mentalité saluée par le coach de Golden State.

"Oui, nous en avons parlé tous les trois. Nous sommes ensemble depuis si longtemps. Nous avons ce genre de conversations, et donc oui, cette discussion a eu lieu. Je suis très impressionné par eux et par l'importance qu'ils accordent aux Warriors et à leur avenir.

Et je pense que vous avez raison, beaucoup de joueurs dans leur situation diraient : 'on s'en fout, échangeons tout et voyons ce qu'on peut faire.' Ce n'est pas ce qu'ils sont, et je pense que c'est en partie dû au fait qu'ils sont des Warriors à vie.

On voit comment Dirk Nowitzki regarde les matches de Dallas, il est sur là comme un fan, et c'est vraiment cool. J'adore ça. Et je pense que c'est ainsi que Steph et Draymond seront une fois à la retraite. Ils seront des fans des Warriors.

Ils veulent ce qu'il y a de mieux pour cette franchise à l'avenir, et c'est pourquoi ils ont un esprit raisonnable à ce sujet", a commenté Steve Kerr pour 95.7 The Game.

Et effectivement, contrairement à d'autres superstars sur la fin, Stephen Curry et Draymond Green se soucient réellement du futur des Warriors sur le long terme.

Steve Kerr : « Je pense à Gregg Popovich tout le temps »