Steve Kerr : « Je pense à Gregg Popovich tout le temps »

Nul ne sait quand, ni même si Gregg Popovich reviendra sur le banc des Spurs cette saison. La franchise, qui a plusieurs fois exprimé son souhait de respecter l’intimité de son coach, reste discrète au sujet du « léger AVC » dont il a été victime le 2 novembre, avant une rencontre face aux Wolves. Steve Kerr, proche de « Pop », apporte toutefois des nouvelles encourageantes.

« Il compte énormément pour moi », a déclaré le coach des Warriors, qui a joué quatre saisons sous les ordres de Popovich aux Spurs et l’a assisté en équipe nationale, avant la défaite de son équipe à San Antonio (104-94). « C’est évidemment difficile de savoir qu’il traverse cette épreuve. Je pense à lui tout le temps. Nous restons en contact et continuerons à communiquer. »

« Je sais que ça va aller », a poursuivi Kerr. « Et les médecins sont très optimistes à ce sujet, donc j’en suis très heureux. Mais c’est toujours difficile de voir quelqu’un qu’on aime en mauvaise santé. »

Dans un communiqué publié le 13 novembre, les Spurs avaient annoncé que Gregg Popovich avait commencé un processus de rééducation et devrait se rétablir pleinement. Entre-temps, son assistant Mitch Johnson assure l’intérim avec succès, affichant un bilan de 7 victoires pour 5 défaites. Steve Kerr, sélectionneur de Team USA aux Jeux Olympiques de Paris, a eu l’occasion de l’observer de près l’été dernier. Johnson faisait partie du staff de l’équipe nationale.

« Mitch est très intelligent. Il a joué un rôle important dans toutes nos conversations avant et après l’entraînement (avec Team USA) », a expliqué Kerr. « C’est un excellent coach et un bon gars. Pop l’apprécie beaucoup. Il est vraiment convaincu que c’est un très bon coach, et j’ai pu le constater moi-même lors du camp d’entraînement cet été. »

