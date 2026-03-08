Steve Kerr a pris la défense de Shai Gilgeous-Alexander après la victoire du Thunder face aux Warriors. Pour le coach des Warriors, le problème ne vient pas du MVP… mais des règles NBA.

Shai Gilgeous-Alexander pose des problèmes souvent impossibles à résoudre pour les défenses adverses. Le MVP en titre est notamment inarrêtable lorsqu'il veut aller sur la ligne et obtenir des lancers francs. À tel point qu'au sein de la ligue, des adversaires et des observateurs n'hésitent pas à le critiquer pour ça et à diminuer ses mérites et ceux du Thunder. Ce n'est pas du tout le cas de Steve Kerr et des Golden State Warriors.

"SGA" a obtenu 15 lancers francs face aux Warriors la nuit dernière lors de la victoire d'OKC, mais Kerr a eu une analyse juste et lucide de cette donnée qui fait du Canadien un joueur dominant en NBA aujourd'hui. Pas de critique ad hominem, juste un constat sur l'époque.

« Il est incroyablement malin. Il sait exactement comment provoquer le contact. Et tout ça est parfaitement dans les règles. Je n’ai aucun problème avec Shai. J’ai un problème avec les règles. Aujourd’hui, en NBA, on ne permet quasiment plus à la défense de faire quoi que ce soit quand on défend sur le porteur de balle. »

Pour Kerr, la difficulté vient surtout de l’équilibre actuel entre attaque et défense, largement favorable aux attaquants.

« Si vous autorisez l’attaquant à pousser avec son bras libre pour créer de l’espace, ça devient très compliqué défensivement, parce que vous ne pouvez pas mettre votre bras pour contenir. Et si vous mettez le bras, tous les joueurs de la ligue vont faire ce que fait Shai, ou ce que faisait James Harden : ils accrochent votre bras et obtiennent la faute. »

Pourquoi Steve Kerr refuse de critiquer Shai Gilgeous-Alexander

Le technicien des Warriors a même mimé le mouvement face aux journalistes pour illustrer la mécanique devenue classique pour les stars extérieures.

« Tout ça fait partie des règles, donc tant mieux pour les joueurs. Mais en tant que ligue, on doit s’adapter. Année après année, les joueurs exploitent simplement les règles. Ils sont intelligents et ils savent exactement ce qu’ils font. »

En clair, pour Kerr, la discussion ne doit pas porter sur Shai Gilgeous-Alexander lui-même. Le Canadien ne fait que jouer avec les outils que la NBA lui donne. Et comme toutes les grandes stars offensives, de James Harden à Luka Doncic, il a simplement appris à naviguer dans les zones grises du règlement.

Au final, la réaction du coach des Warriors dit peut-être autant de choses sur "SGA" que sur la NBA actuelle : une ligue où les attaquants sont devenus des experts pour manipuler l’espace, le rythme… et parfois les arbitres. Tant que les règles resteront telles quelles, Shai Gilgeous-Alexander continuera très probablement à faire ce qu’il fait de mieux, à savoir mettre les défenses dans des situations impossibles.