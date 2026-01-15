Un rapport révèle que Steve Kerr préférait Franz Wagner à Jonathan Kuminga lors de la Draft 2021, un choix qui résonne aujourd’hui différemment.

Alors que l’avenir de Jonathan Kuminga - qui a demandé son trade - à Golden State fait désormais l’objet de fortes interrogations, un éclairage venu du passé refait surface. Selon plusieurs journalistes de The Athletic, Steve Kerr faisait partie des membres du staff des Golden State Warriors qui privilégiaient un autre prospect que Kuminga lors de la Draft NBA 2021.

Le nom qui revenait alors avec insistance en interne était celui de Franz Wagner.

Un choix débattu en interne le soir de la Draft

D’après Marcus Thompson II, Sam Amick et Nick Friedell, Steve Kerr avait placé Franz Wagner en tête de sa liste lors du processus de décision. Une information qui recoupe un précédent article d’Anthony Slater et Shams Charania, publié en septembre, évoquant un soutien réel pour Wagner au sein de l’organisation (le nom de Kerr n’y était pas spécifiquement évoqué).

Malgré cela, la décision finale avait été largement portée par le propriétaire Joe Lacob, décrit comme « une force motrice » derrière la sélection de Jonathan Kuminga avec le 7e choix.

Deux trajectoires qui ont fortement divergé

Cinq ans plus tard, la comparaison entre les deux joueurs est devenue inévitable. Franz Wagner s’est imposé comme une pièce majeure du projet d’Orlando Magic, avec des moyennes de 19,4 points, 4,9 rebonds et 3 passes décisives sur ses cinq premières saisons. Il a également été un acteur clé des parcours en playoffs du Magic en 2024 et 2025, avant de signer un contrat de cinq ans pour plus de 224 millions de dollars.

À l’inverse, Jonathan Kuminga peine à s’installer durablement dans la rotation des Warriors. Cinq saisons après son arrivée en NBA, il n’a pas connu l’évolution espérée et s’est progressivement retrouvé en retrait dans la hiérarchie de Steve Kerr. Au point donc d’avoir demandé son trade.

Un contexte peu favorable au développement à Golden State

L’écart de trajectoire ne s’explique toutefois pas uniquement par le talent individuel. Orlando était alors engagé dans une reconstruction assumée, offrant à Wagner un temps de jeu conséquent et la possibilité de progresser par l’erreur, dans une équipe qui a remporté 22 matches en 2021-2022, puis 34 la saison suivante après l’arrivée de Paolo Banchero.

Golden State évoluait dans une logique totalement opposée. Les Warriors ont remporté le titre NBA en 2022, avec un effectif déjà dense. Kuminga n’a disputé que 16,9 minutes par match cette saison-là, avec un rôle encore plus réduit en playoffs.

La performance majeure d’Andrew Wiggins durant la campagne de titre, suivie de sa prolongation à 109 millions de dollars, a encore limité les perspectives de progression pour le jeune ailier.

Une autre histoire possible ?

Reste une question ouverte : Franz Wagner aurait-il connu la même ascension s’il avait été drafté par Golden State ? Rien ne permet de l’affirmer avec certitude. Mais les conditions offertes à Orlando, patience, responsabilités et continuité, ont clairement joué en sa faveur.

À l’inverse, Jonathan Kuminga a grandi dans un environnement tourné vers l’immédiateté et la quête du titre, un cadre moins propice au développement progressif d’un joueur brut. Une divergence de trajectoires qui donne aujourd’hui un relief particulier aux débats internes de la Draft 2021.