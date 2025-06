Les Rockets font un joli coup en conservant un cadre

Il n’est peut-être pas le premier joueur qui vient en tête en repensant à la belle saison régulière et aux playoffs combatifs des Houston Rockets. Il est pourtant l’un des cadres du vestiaires et l’un des hommes les plus impactant dans le jeu. C’est donc sans surprise que la franchise texane n’a pas voulu le laisser filer et a préféré le verrouiller. Steven Adams s’est engagé pour trois saisons de plus, avec 39 millions de dollars à la clé. ESPN précise que toutes les années de son nouveau contrat sont garanties.

Une belle récompense pour le Néo-zélandais de 31 ans, bientôt 32, qui est l’un des piliers du vestiaire des Rockets. Sa production statistique ne reflète pas complètement son importance au sein de l’équipe. Il tournait à 3,9 points et 5,6 rebonds en 13 minutes pendant la saison mais il jouait ensuite 22 minutes par match en playoffs, pour 5,7 points, 6,6 rebonds et plus d’un contre de moyenne. Il a aussi eu – et de très loin – le meilleur différentiel de Houston sur le premier tour perdu en 7 manches contre les Golden State Warriors : +14 (115 pts marqués, 101 encaissés) sur 100 possessions !

Ses performances ne sont pas passés inaperçues et Steven Adams allait être l’un des pivots les plus convoités sur le marché à l’expiration de son contrat cet été. Les Los Angeles Lakers en auraient fait une priorité. Mais le front office des Rockets a anticipé la Free Agency avec justesse.

Solide défenseur, rebondeur hors-pair, colosse dans la raquette, Adams a aussi montré qu’il pouvait être aligné avec succès au côté de l’intérieur All-Star Alperen Sengun. De quoi donner de nouvelles options aux Rockets l’an prochain.

