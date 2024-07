Lors de la Summer League d'Utah, le Thunder a dominé facilement (98-75) le Jazz cette nuit, avec une belle performance de la part d'Ousmane Dieng. Le Français, écarté de la liste finale pour les Jeux Olympiques, a posé 20 points, 5 rebonds et 5 passes, avec quelques belles séquences (voir ci-dessous). Il a été épaulé par le rookie Dillon Jones, auteur de 21 points à 7/8.

Dans les autres rencontres, les Spurs se sont imposés (89-67) face à la Chine, avec une prestation remarquée de Stephon Castle, le pick n°4 de la Draft 2024. L'ancien joueur de UConn a apporté 18 points, 6 rebonds, 5 passes et 3 interceptions en 26 minutes, mais à 0/6 à 3 points et 8/21 au total. Le sophomore français Sidy Cissoko a joué 22 minutes dans le cinq de départ pour 4 points, 7 rebonds et 1 passe à 1/5. Harrison Ingram, choisi en 48e position par San Antonio, s'est montré à son avantage avec 16 points, 10 rebonds et 3 passes.

Les Hornets ont dominé (86-82) l'une des deux équipes des Kings dans cette Summer League, avec 29 points en 28 minutes pour Bryce McGowens, leur 40e pick de 2022. Brandon Miller, qui fait partie de la Select Team pour aider Team USA à préparer les Jeux Olympiques, n'était pas de la partie.

Enfin, les Grizzlies se sont imposés au buzzer face à Philadelphie (87-85), grâce au game winner du rookie Jaylen Wells, auteur de 27 points dans cette partie. Jared McCain, le 1er tour 2024 des Sixers, a apporté 12 points