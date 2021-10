Racisme, sexisme et harcèlement sexuel : enquête sur le boss des Suns !

Les Phoenix Suns ont vécu une belle ascension depuis plusieurs mois en NBA. La franchise de l'Arizona connait ainsi une bonne période, avec une volonté de continuer de grandir. Mais un véritable scandale pourrait sérieusement entacher le quotidien de cette équipe.

D'après les informations du journaliste d'ESPN Jordan Schultz, la Ligue a lancé une enquête sur le propriétaire des Suns Robert Sarver avec des accusations de racisme, sexisme et harcèlement sexuel.

Le dossier en possession de la NBA se trouverait déjà bien fourni avec des preuves sérieuses concernant plusieurs incidents. Comme Donald Sterling avec les Los Angeles Clippers en 2014, Sarver pourrait ainsi devoir vendre les Suns.

En attendant, la communication a déjà commencé du côté du boss de Phoenix. Avec la publication de plusieurs communiquées (au nom de l'équipe et de plusieurs dirigeants). Mais aussi une intervention de l'homme d'affaires de 59 ans.

"Je me sens totalement choqué par certaines allégations réalisées par ESPN à mon sujet, personnellement, ou à propos des organisations des Phoenix Suns et Mercury. Alors que je ne sais pas comment répondre à certaines vagues suggestions faites par des voix anonymes, je peux certainement vous dire que certaines des allégations, que je trouve complètement répugnantes à ma nature et au caractère du lieu de travail des Suns/Mercury, ne sont jamais, jamais arrivées.

D'abord et avant tout, je rejette toute insinuation de racisme personnel ou organisationnel ou de discrimination sexuelle. Je méprise le langage qui manque de respect à toute personne, indépendamment de sa race, de son sexe, de ses préférences ou de ses choix.

Un tel langage n'a pas sa place dans les affaires. Ou à la maison dans ce que je considère comme des familles Suns et Mercury. Je suis fier de notre bilan en matière de diversité et d'inclusion dans les deux équipes. Que ce soit sur le terrain ou au sein du front office.

Je ne sais pas comment prouver que quelque chose ne s'est pas produit. Et il est difficile d'effacer ou d'oublier les vilaines accusations une fois qu'elles ont été faites. Même les allusions au racisme ou au sexisme dans notre culture actuelle sont toxiques et dommageables et ne devraient pas être soulevées à la légère.

Je nie catégoriquement toute suggestion selon laquelle j'aurais utilisé un langage désobligeant lié à la race ou au sexe. J'aime à penser que mes actions et mes antécédents publics en matière de race, de sexe ou de discrimination de quelque nature que ce soit, tout au long d'une vie de travail et de service communautaire, répondront de manière adéquate à toute question que l'on pourrait se poser sur mon engagement en faveur de l'égalité et de l'équité", peut-on lire.