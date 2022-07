Taj Gibson rejoint les Wizards, loin de Tom Thibodeau

Coupé par les New York Knicks de Tom Thibodeau, Taj Gibson a accepté un contrat d’un an avec les Washington Wizards.

Sur les 13 années de Taj Gibson en NBA, Tom Thibodeau en a coaché neuf. Leur relation unique, qui a traversé les années et les équipes, arrive aujourd’hui à son terme. Coupé par les New York Knicks, l’intérieur a décidé de rejoindre les Washington Wizards.

After clearing waivers, free agent C Taj Gibson has agreed to a one-year deal with the Washington Wizards, his agent Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 10, 2022

Gibson, qui a suivi Thibs aux Wolves et aux Knicks après leur parcours aux Bulls, évoluera sans son coach de toujours l’année prochaine. À 37 ans, il a accepté un contrat d’un an aux Wizards, d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN. La saison 2022-2023 sera sans doute l’une de ses dernières. Le vétéran est bien loin de son pic athlétique et cela se ressent nettement sur le terrain.

Taj Gibson affiche des moyennes de 4,4 points et 4,4 rebonds en 18,2 minutes par match cette saison. Des statistiques qui témoignent de son déclin par rapport à ses plus belles années à Chicago et Minnesota. Il aura toutefois l’occasion de trouver du temps de jeu dans sa nouvelle équipe, à laquelle il pourra apporter sa dureté et son expérience.

Jalen Brunson : Les Knicks pénalisés pour "tampering" ?