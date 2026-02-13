Tanking : le Jazz et les Pacers abusent et sont sanctionnés

Deux équipes prises en flagrant délit de tanking trop évident vont passer à la caisse : le Jazz et les Pacers.

La NBA a dégainé le carnet de contraventions dans l'espoir que les équipes qui tankent... tankent de manière moins évidente et gênante.

Le Utah Jazz a écopé de 500 000 dollars d’amende pour “comportement préjudiciable à la ligue”. Face au Orlando Magic, le 7 février, puis contre l eMiami Heat le 9, Utah a sorti Lauri Markkanen et Jaren Jackson Jr, deux de ses meilleurs joueurs, avant le quatrième quart-temps, sans les faire revenir… alors que les deux joueurs étaient aptes et que les matches restaient serrés.

Les Indiana Pacers prennent, eux, 100 000 dollars d'amende pour violation de la Player Participation Policy lors d’un match contre... Utah. Après enquête et avis d’un médecin indépendant, la ligue a estimé que Pascal Siakam, classé “star player” selon le règlement, ainsi que deux autres titulaires, pouvaient jouer, quitte à limiter leurs minutes. Ou, au minimum, être reposés sur d’autres rencontres de façon plus cohérente.

Jaren Jackson Jr opéré, le tanking s'accélère au Jazz

Le message d’Adam Silver est limpide : viser l'un des meilleurs spot à la loterie, d’accord. Saboter trop ouvertement la compétition, non. Surtout si c'est au détriment du produit. Bon, le souci c'est que le Jazz et les Pacers ne sont pas les seuls à pousser le concept un peu trop loin. Les Wizards, qui avaient aligné une équipe avec une masse salariale historiquement basse, ou les Kings, qui ne font pas vraiment semblant non plus, seront à coup sûr dans l'oeil du cyclone s'ils ne font pas un peu plus attention.