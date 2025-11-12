Tensions entre Paolo Banchero et Jamahl Mosley : le début de la fin à Orlando ?

C'est chaud, ou plutôt très froid, entre Paolo Banchero et Jamahl Mosley à Orlando. Le sort du coach du Magic est peut-être déjà scellé.

Le climat semble se tendre à Orlando. D’après le journaliste Grant Afseth, des sources proches du Magic évoquent une “déconnexion grandissante” entre Paolo Banchero et son coach Jamahl Mosley. Les échanges entre les deux hommes seraient devenus quasi inexistants, un signe préoccupant pour une franchise censée bâtir autour de son jeune All-Star.

Selon ces sources, la communication serait rompue jusque dans les moments clés : pendant les temps morts, Banchero éviterait le regard de Mosley et n’interagirait presque plus avec lui, ce qui ne passe pas inaperçu dans le vestiaire. Certains membres de l’organisation s’inquiéteraient désormais du manque d’implication du joueur vis-à-vis de son entraîneur, symptôme d’un malaise plus profond.

Nico Harrison viré par les Mavs, c'était inévitable

Mosley a-t-il déjà perdu le vestiaire ?

Le Magic, censé jouer les premiers rôles dans la Conférence Est, connaît un début d’exercice décevant, marqué par des prestations irrégulières et une dynamique déjà fragilisée. “C’est ce à quoi ressemble une équipe quand un coach perd son vestiaire”, aurait confié une source interne à Afseth. “S’il ne trouve pas vite la solution, Mosley risque de passer du statut de coach prometteur à celui de fusible.”

Alors que Paolo Banchero représente l’avenir de la franchise, cette rupture relationnelle pourrait bien précipiter un tournant à Orlando. Entre la nécessité de préserver la cohésion du groupe et la pression des résultats, Jamahl Mosley joue très certainement déjà sa place sur le banc du Magic.