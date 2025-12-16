Terrible chute pour Nikola Jovic !

On a vraiment craint le pire pour Nikola Jovic tant le choc était violent, mais les premières radios sont rassurantes.

Lors de la défaite 106-96 contre les Toronto Raptors lundi soir, l'ailier du Miami Heat, Nikola Jovic, a quitté le terrain précipitamment après une chute violente qui a fait craindre le pire pour son bras droit.

À peine entré en jeu, Jovic partait au dunk sur une contre-attaque lorsqu’il a été percuté en l'air par le défenseur. La chute est terrible, lourd, le dos directement en contact avec le sol. Mais c'est finalement pour son bras droit que les craintes étaient les plus vives. Le staff médical est entré et on l’a vu quitter le terrain avec le bras droit immobilisé dans une attelle.

Le coach Erik Spoelstra a exprimé son soulagement après les premiers examens, soulignant que les radios initiales n’avaient révélé aucune fracture.

« Je n’en revenais, il souriait et il riait quand on est allés vers lui. C’était une chute terrible. Je pense qu’on a évité une grosse blessure pour le coup », a déclaré Spoelstra, rappelant l’intensité de l’impact sur le coude droit de son ailier. « On fera une IRM demain pour s’assurer qu’on n’a rien manqué… mais les os sont intacts. »

Bam Adebayo a aussi commenté la situation avec admiration sur l’attitude de son coéquipier. « Quand tu vois les gars lever la main pour appeler les soigneurs, c’est là que tu commences à t’inquiéter… mais Niko est un guerrier. Je dis toujours qu’il a ce sang serbe dur en lui… il était joyeux malgré le contexte, et on aurait aimé pouvoir gagner pour lui. »

Adebayo a reconnu que la scène avait inquiété tout le vestiaire avant d’être rassuré par le fait que la blessure ne semblait pas aussi grave que redouté.

L’inquiétude autour de Jovic avait déjà été alimentée par ses antécédents de blessures, notamment une fracture de la main plus tôt la saison précédente qui l’avait tenu éloigné des parquets plusieurs semaines, et plus récemment certaines douleurs au dos et à la hanche qui avaient perturbé sa préparation cette saison.

Pour l’heure, nous n'avons pas plus d'information sur sa santé, mais l’absence de lésion osseuse importante sur les examens préliminaires est considérée comme une bonne nouvelle par le staff médical du Heat.