Le Miami Heat envisage très sérieusement de mettre un terme au contrat de Terry Rozier, visé par une enquête fédérale.

Depuis janvier dernier, Terry Rozier se trouve sous le coup d'une enquête du FBI. Le joueur du Miami Heat se retrouve soupçonné d'avoir manipulé ses performances en 2023, lorsqu'il portait encore le maillot des Charlotte Hornets, dans le cadre de paris sportifs illégaux.

Pour le moment, le joueur de 31 ans n'a pas été inculpé et la situation n'a pas encore livré son verdict. Cependant, le Heat pense très sérieusement à arrêter les frais avec Rozier, selon l'insider Brett Siegel.

Sans surprise, l'intérêt sur le marché n'existe pas pour l'ex-membre des Boston Celtics. Avec l'affaire en cours, personne ne veut prendre le risque de le récupérer. De son côté, le natif de l'Ohio a déjà fait savoir à Miami qu'il n'envisageait pas un buy-out de son contrat, à 26,6 millions de dollars pour la saison 2025-2026.

Du coup, les Floridiens pensent sérieusement à la possibilité de le couper ! Et cette décision pourrait réellement marquer la fin de la carrière, au moins en NBA, de Terry Rozier. Tant qu'il fera l'objet d'une enquête fédérale, aucune équipe n'acceptera de le signer.

S'il devient réellement agent libre, il devra donc attendre le verdict de l'investigation du FBI pour être une option pour les autres équipes...

