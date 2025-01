Quelques semaines après la condamnation de Jontay Porter, c'est un joueur NBA d'une envergure supérieure qui est dans l'oeil du cyclone. D'après le Wall Street Journal, Terry Rozier est sous le coup d'une enquête du FBI. L'arrière du Miami Heat est soupçonné d'avoir manipulé ses performances en 2023, lorsqu'il portait encore le maillot des Charlotte Hornets, dans le cadre de paris sportifs illégaux.

La NBA a enquêté et a indiqué n'avoir rien trouvé de fermement incriminant, mais l'affaire est désormais scrutée sur le plan fédéral pour déterminer si ces soupçons sont fondés. On ne sait pas encore sur quelles rencontres la manipulation se serait produite et l'ampleur des sommes engagées.

"Scary" Terry Rozier n'a pas effectué une première partie de saison flamboyante, avec 12 points et 3 passes de moyenne en 28 minutes, avec des pourcentages en baisse par rapport à la saison dernière.

