-57 : Le Thunder a pris la claque la plus sévère de tous les temps à domicile

Une gifle comme ça, on n’en avait rarement vu. En réalité, c’est même la défaite la plus violente de l’Histoire de la NBA pour une équipe qui jouait à domicile. Le Thunder a accueilli les Pacers de la meilleure des manières en laissant à leurs adversaires le luxe de faire absolument tout ce qu’ils voulaient. Résultat, Indiana l’a emporté 152 à 95 contre Oklahoma City. Oui, vous avez bien lu. 152 à 95. Soit 57 points d’écart.

Soit une unité de plus que lors des défaites de 56 points des Chicago Bulls contre Boston Celtics (2018) ou des Houston Rockets contre les Seattle Supersonics (1986). Bref, un très triste record. Sachant que le Thunder n’est pas passé loin de subir le pire revers de tous les temps.

En effet, Theo Maledon et ses coéquipiers comptaient 67 points de retard à un moment de la partie. Ils ont encaissé plus de 40 points lors de trois quart temps. Sans jamais en marquer plus de 29. S’ils n’avaient pas limité les dégâts dans les dernières minutes, OKC se dirigeait donc tout droit vers une addition encore plus salée. Peut-être même aussi salée que celle infligée par les Cleveland Cavaliers au Miami Heat en 1991 : 148 à 80, +68.

Le Thunder est une équipe en reconstruction qui fait jouer des jeunes joueurs, des basketteurs signés pour 10 jours et des pros piochés en G-League. Ses déboires ne sont pas surprenants. La franchise a d’ailleurs perdu 16 de ses 17 derniers matches et elle continue de s’enfoncer dans les profondeurs du classement à l’Ouest depuis la blessure de son meilleur élément, Shai Gilgeous-Alexander.

Les dirigeants préparent l’avenir. Ils reviendront un jour. Mais pas maintenant. En revanche, il ne faudrait pas que ce genre de claques monumentales deviennent une habitude, sous peine de démoraliser tout le monde.

