Fin du rêve et retour sur terre : Le Thunder ne peut officiellement plus battre le record des Warriors

Shai Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers se sont sentis pousser des ailes après leur titre suivis d’un début de saison absolument historique et fracassant. Il faut dire que, pendant l’espace de plusieurs semaines, le Oklahoma City a volé au-dessus de la concurrence. Mais les champions sont redescendus de leur nuage depuis. Interrogé sur leur envie de battre le record de victoires des Golden State Warriors après avoir gagné 24 de leurs 25 premiers matches, le Canadien ne s’est pas caché et a avoué que ses coéquipiers et lui tenaient à faire mieux que Stephen Curry et compagnie.

Un objectif assumé et une prise de parole qui a mal vieilli. Le Thunder n’a gagné que 13 matches sur 22 depuis. Oklahoma City a même enchaîné une nouvelle série de défaites en s’inclinant contre les Raptors dimanche soir (101-103) après avoir déjà perdu contre les modestes Pacers au dernier match. Les joueurs de Mark Daigneault sont désormais à 10 défaites. Ils ne peuvent plus faire mieux que les Warriors, qui en ont perdu 9 sur l’espace de toute une saison. La possibilité de voir Oklahoma City remporter 70 matches ou même tout simplement faire mieux que l’an passé (68 victoires) devient même de moins en moins probable.

Alors l’équipe jongle évidemment avec les blessés. Plusieurs cadres dont les titulaires Jalen Williams et Chet Holmgren manquaient à l’appel la nuit dernière. Mais c’est souvent le lot des groupes sacrés l’année précédente. Les médias se sont sans doute enflammés en insistant sur le fait que le Thunder irait chercher ce record. Même si ça avait évidemment du sens quand Oklahoma City signait le meilleur départ de l’Histoire sur 25 rencontres (à égalité avec Golden State donc).

CQFR : Les Spurs se loupent, OKC rechute