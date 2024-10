Tidjane Salaün fait bonne impression au training camp des Hornets

Sélectionné en sixième position de la draft par les Hornets, Tidjane Salaün se montre à la hauteur des attentes de sa franchise. Le Français démontre toutes les qualités nécessaires, tant dans son jeu que dans son attitude, pour réussir sa première saison en NBA. « J’ai été très satisfait de Tidjane », a affirmé Charles Lee, le coach en chef de Charlotte, lors du training camp.

Alors qu’il s’apprête à faire ses débuts dans le Championnat nord-américain à tout juste 19 ans, Salaün a impressionné son entraîneur par sa curiosité et sa soif d’apprendre. « [Lors de l’entraînement], il est venu me voir et m’a demandé : “Coach, dans cette situation, que pensez-vous que je puisse mieux faire ?” », a raconté Lee à Roderick Boone du Charlotte Observer, jeudi. « Quand vous avez un joueur comme ça, avec un tel désir de progresser, il est destiné à réussir dans cette ligue. »

L’intérieur, qui évoluait à Cholet la saison dernière, a encore beaucoup à faire pour s’adapter à la NBA et ses spécificités. Cependant, l’encadrement des Hornets le décrit comme une véritable éponge. « C’est certainement beaucoup d’informations d’un coup pour Tidjane. Je pense que c’est très différent de ce qu’il a connu — la physicalité, le rythme du jeu, le fait d’occuper différentes positions sur le terrain », a précisé Lee. « Mais il a fait un excellent travail en étant attentif et en posant des questions. »

Tidjane Salaün « va nous montrer ce dont il est capable »

Sélectionné plus haut que prévu lors de la draft en juin, Tidjane Salaün a rassuré lors de ses premiers entraînements avec l’équipe. Sa technique et son éthique de travail ont confirmé les impressions initiales du staff de Charlotte. La franchise se montre ainsi très optimiste quant à son potentiel.

« Il n’a peur de rien, son tempérament de compétiteur est impressionnant », a souligné Jeff Peterson, le président des opérations, dans le Charlotte Observer. « Il est réceptif au coaching, et je pense que Charles et son équipe ont clairement défini leurs attentes envers lui. Et il arrive tous les jours avec la même attitude positive. Il veut travailler, on doit même le forcer à partir de la salle. Il adore ça, c’est un travailleur acharné. Donc je pense que ces qualités intangibles et ces traits de caractère l’aideront à réussir, quelles que soient les circonstances. »

« Nous avons encore beaucoup à apprendre avec Tidjane », a ajouté Charles Lee. « Il va nous montrer ce dont il est capable. »

