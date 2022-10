Ces derniers jours avaient été plutôt propices pour les Français de NBA, avec les two way contracts signés par Olivier Sarr (avec Portland) et Théo Maledon (avec Charlotte), pour leur permettre de rester en NBA. Malheureusement, deux de leurs compatriotes n'ont pas eu la même chance, à quelques jours du début de la saison. Timothé Luwawu-Cabarrot, qui a participé au training camp et à la pré-saison des Phoenix Suns, et Killian Tillie, sous contrat avec les Memphis Grizzlies depuis 2020.

Il n'est pas du tout exclu que d'autres équipes les signent dans les prochains jours. "TLC" et son profil de 3 and D semblent parfaitement coller avec les objectifs d'un contender, mais encore faut-il qu'il se manifeste. On l'imagine mal se contenter d'une saison en G-League à 27 ans, surtout maintenant qu'il fait partie des indéboulonnables du groupe France. Idem pour Tillie, qui a déjà expérimenté le Memphis Hustle mais aussi montré de bonnes choses en NBA avec le temps de jeu qui lui a été donné.

Qu'il s'agisse de Timothé Luwawu-Cabarrot ou de Killian Tillie, il ne fait aucun doute qu'à la minute où ils exprimeraient le souhait de revenir jouer en Europe, la plupart des très bonnes équipes du continent se pencheraient sur leur dossier.

