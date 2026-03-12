Frustré par la défense agressive des Spurs, Kevin Durant a demandé à Keldon Johnson pourquoi San Antonio l’attaquait constamment à trois. La réponse du Spur était respectueuse… mais un autre joueur texan a ensuite lâché une punchline beaucoup plus piquante.

Les Spurs est une équipe jeune, mais qui ne manque pas d'assurance. La preuve avec cette anecdote racontée par le journaliste Jeff McDonald, survenue lors du match de cette semaine entre San Antonio et Houston. Frustré du traitement défensif infligé par les Spurs, Kevin Durant s'en est ému auprès de Keldon Johnson, qu'il a côtoyé au sein de Team USA. Ce qui a suivi vaut le détour.

« Mais pourquoi vous me prenez à trois comme ça ? », aurait demandé Durant.

La réponse de Johnson, plutôt simple et pleine de respect :

« Parce que tu es le sixième meilleur marqueur de l’histoire de la NBA. C’est pour ça qu’on te prend à trois. »

L’échange aurait pu s’arrêter là. Mais un autre joueur des Spurs, resté anonyme, aurait ajouté une couche beaucoup plus piquante :

« Ce n’est pas parce que tu es bon… c’est parce que le reste de ton équipe est nul. »

La question reste évidemment de savoir qui a lâché la phrase à Kevin Durant. Peut-être est-on trop chauvins, mais on voit mal Victor Wembanyama la prononcer. Un jeune joueur plein d’audace comme Stephon Castle ou Dylan Harper ? Un autre membre du noyau ? Ou un joueur plus installé comme De'Aaron Fox, suffisamment sûr de lui pour se permettre ce genre de sortie ?

Quoi qu’il en soit, cette anecdote raconte aussi quelque chose : les Spurs jouent sans complexe. Mais dans une saison où leurs ambitions ont clairement changé de dimension, ce genre de moment rappelle aussi qu’il faut parfois veiller à ne pas se voir trop beau. Houston n'est pas Sacramento et qualifier les autres Rockets de "nuls" alors qu'il y a Alperen Sengun, Amen Thompson, Jabari Smith Jr et d'autres, c'est sans doute un peu abusé..