Tony Parker a rejoint le Hall Of Fame hier. L’occasion de revenir sur ces meilleures performances, avec les San Antonio Spurs. Hommage au plus grand basketteur français de l'histoire.

Tony Parker est entré au Hall Of Fame la nuit dernière. L'occasion pour nous de ressortir ce papier posté après son départ à la retraite en 2019.

Toutes les bonnes choses ont une fin. Le plus grand basketteur de l’histoire du basket français, Tony Parker, a annoncé qu’il prenait sa retraite. Après 18 saisons, le meneur iconique des San Antonio Spurs raccroche donc les baskets après une dernière année aux Charlotte Hornets. Une dernière aventure un peu terne, malgré quelques belles performances. Alors forcément, on préfère se souvenir de son passage dans le Texas.

Là-bas comme en France, Tony Parker est tout simplement une légende vivante. Il y a passé 17 saisons, été nommé 6 fois All-Stars, sélectionnés 4 fois au sein de l’une des All-NBA Teams, gagné 4 titres et 1 trophée de MVP des finales. Si l’histoire s’est terminée quand le Français a finalement rejoint les Hornets en juillet dernier, il n'en demeure pas moins qu'il reste un futur Hall of Famer dont le numéro 9 sera un jour retiré au plafond de l’AT&T Center. A l'occasion de sa retraite, voilà les 9 grands moments de TP à Fort Alamo.

Son premier match NBA

Tony Parker était un inconnu pour le public américain. Même la plupart des dirigeants des franchises NBA ne prêtaient pas attention à ce français de 19 ans qui évoluait au Paris Basket Racing. C’est donc à la surprise générale que les San Antonio Spurs l’ont drafté en vingt-huitième position en juin 2001. Et ça a failli ne pas se faire. Parce que lors de son premier workout avec la franchise texane, TP a été massacré par le scout et ancien joueur Lance Banks. Le tout sous les yeux de Gregg Popovich. Ce dernier allait lâcher l’affaire mais il a donné une seconde chance au jeune homme après avoir regardé ses highlights. Parker l’a finalement convaincu.

Quelques mois plus tard, il devenait le troisième joueur issu de l’hexagone à fouler un parquet NBA. Des débuts en douceur contre les Los Angeles Clippers (victoire 109 à 98 des éperons) le 30 octobre 2001. 21 minutes au compteur en suppléant d’Antonio Daniels. L’occasion pour le rookie de se distinguer en inscrivant 9 points avec 2 paniers primés en plus de ses 3 rebonds et 3 passes. Le début de la grande aventure.

Sa première titularisation

Quatre matches. Il n’a fallu que quatre matches pour que Parker déloge Daniels de sa place dans le cinq majeur. Le jeune Français était titulaire dès sa cinquième rencontre en NBA. Un fait d’autant plus brillant que Gregg Popovich n’était alors pas réputé pour donner sa chance aux jeunes. Mais TP n’était décidément pas un rookie comme les autres. Et Pop l’a donc lancé dans le grand bain le 6 novembre 2001. Au côté des légendaires David Robinson et Tim Duncan.

Les Spurs l’ont emporté assez facilement (1004-89) même si Parker était un peu nerveux. Il a arrosé un peu partout – 2 sur 9 aux tirs – mais il a tout de même fini avec 12 points. Il a aussi distribué 4 passes décisives, surtout pour alimenter Duncan (26 pts) et Robinson (17). Néanmoins, il s’est rattrapé dès le match suivant en claquant 22 points contre les Charlotte Hornets deux jours plus tard.