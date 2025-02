Top des pires trades de l’univers. Vers l’infini et au-delà !

Des trades débiles et des contrats foireux, il en existe des dizaines et chaque année les GM et agents nous régalent de leur incompétence ou de leur folie des grandeurs.

Sauf qu'il existe un autre univers, parallèle et inconnu, où même Elon Musk n'a pas posé ses yeux vitreux ou son bras tendu, dans lequel certains échanges ont eu un certain retentissement. Fermez juste les yeux et imaginez...

1979 : Star Wars bomb.

"La défense fait gagner des galaxies" : c'est sur ce postulat un poil arrogant que part le général Ackbar, chef de la flotte Rebelle bien en galère contre les gros vaisseaux Costa Croisières de l'Empire, et un peu agacé par le côté petit branleur d'un petit fermier dénommé Luke Skywalker que tout le monde adore parce qu'il s'est concentré 3 secondes pour pêter l'Etoile Noire tout en parlant à des fantômes. En plus il lorgne un peu trop vers la Princesse Leia, sur laquelle Ackbar a un petit crush. Du coup sans même prévenir Chewbacca, l'agent du blondinet, il l'envoie direction la Team Palpatine contre Bobba Fett et trois Stormtroopers incapables d'atteindre une cible à moins de 30 centimètres. Un an plus tard, l'Empire va contre-attaquer, mais Luke va tweeter un "I don't wanna be here" qui fera beaucoup parler.

1983 : Philly Blues

"La défense fait gagner de la thune" : le maire de Philadelphie en a ras le bol de voir Rocky Balboa, l'enfant du pays, prendre des gnons en pagaille de la part de tous les adversaires qu'il croise dans la rue. Il entend parler d'un meneur scoreur qui fait les beaux jours de Miami, un certain Tony Montana qui a appris à jouer à Cuba. Le story telling est parfait, l'échange ficelé en trente minutes, et l'étalon italien est balancé en Floride en train avec Adrian en larmes, alors que Montana est accueilli à Philly en jet privé dans un nuage de poudre blanche. Ses premiers mots devant la presse en fusion seront : "C'est quoi ce temps de merde ?". Banger.

1985 : L.A. pas confidential

"La défense fait gagner des titres", hurle Pat Riley qui en a ras la gomina de voir Magic Johnson rigoler tout le temps dès qu'il arrive dans la Playboy Mansion et dans les pubs Converse. Persuadé que James Worthy et Kurt Rambis seront les vrais héritiers du Showtime, il dégage le numéro 32 aux Pistons en plein mois de février contre Bill Laimbeer et un pass Navigo de Detroit. Jerry Buss, qui s'était endormi dans les chiottes du Forum d'Inglewood, ne se rendra compte du bordel que lors du All Star Game. "Eh les gars pourquoi le Magic il joue à l'Est avec le connard de blondinet de Boston ? J'ai raté un truc ou quoi ??! C'est pour ça que Kareem a pris sa retraite la semaine dernière ?!"

1988 : The Jordan Boules

"La défense fait gagner des titres" : Jerry Krause en est certain, c'est une phrase complètement débile. Il sait au fond de lui que la violence des 90's est une anomalie spatiotemporelle et que d'ici quelques années les règles changeront et qu'on n'aura plus le droit de poser sa main sur les attaquants ni même leur aboyer dessus (soyons fous). "On va dégager l'autre là, le 23 qui se la raconte trop." Et il a de quoi être échaudé : Michael Jordan sort d'une saison où il termine MVP, MVP du All-Star Game, meilleur scoreur, all NBA, dunk champion, et meilleur défenseur. Un comble pour Krause qui y voit une énième provocation. "On a Pippen et Paxson, ça suffira." Jordan est envoyé à Sacramento contre Kenny Smith et trois tubes de Pringles goût pizza arménienne. Cheh.

1998 : Springfield sous le choc

"La défense dans vos gueules !" : c'est sur ce simple slogan qu'Eric Cartman terrorise les cours d'école du Colorado. Waylon Smithers, le GM de Springfield, est fasciné par le côté outrancier, violent, raciste, antisémite, agressif, sexiste, égocentrique du sophomore de South Park. Il monte un trade avec Bart Simpson dans le plus grand secret, sans même prévenir sa famille qui ne pardonnera jamais la trahison à laquelle le vénérable Charles Montgomery Burns jure sur la vie de sa mère ne pas avoir participé. Homer avouera quelques années plus tard que sur cette affaire ils auront perdu la possibilité de faire signer à leur fils un contrat max de 80 dollars sur 22 ans, une fortune pour l'époque.

2008 : The Super Gate

"La défense peut sauver le monde" : complètement fasciné par ce qu'il a vu dans Iron Man au cinéma, le GM de DC Comics (c'est vrai que construire une armure dans une grotte aux mains des Talibans avec du sable et un œuf dur, c'est du solide) fait tapis et pour impressionner sa direction balance Superman et l'autre naze de Robin pour récupérer un Tony Starks qui était en train de se monter une team plutôt cool avec certains de ses confrères, dont un gros prospect d'Asgaard et un babar souvent vénère et fan de vert (sûrement un fan de Michigan State ou des Celtics). Résultat des courses : Batman va faire la gueule d'avoir perdu son doudou et de voir un autre gars blindé avoir des meilleurs gadgets que lui, et Superman continuera de poser des stats ultra solides même s'il se murmure en interne qu'il ne peut pas blairer le gamin déguisé en araignée.

2025 : Dallas Buyers Club

"La défense fait gagner des titres" : c'est ainsi que Nico Harrison, GM des Mavericks, justifie l'arrivée d'Anthony Davis à Dallas, contre sa superstar atomique Luka Doncic... Bon ok on avoue, celle-là elle tient pas la route, c'est impossible que ça arrive.