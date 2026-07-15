La seule condition d’une annulation d’un trade de Kawhi Leonard

Les Toronto Raptors ne seraient pas inquiétés par l’enquête en cours au sujet de Kawhi Leonard et ils s’attendent à le récupérer.

Kawhi Leonard n’est pas officiellement un membre des Toronto Raptors mais… c’est comme tel. Il a beau être toujours sous contrat avec les Los Angeles Clippers dans l’attente de la validation de son transfert vers la franchise canadienne, l’ailier de 35 ans est déjà au contact de ses (probables) futurs employeurs qui le traitent comme un (probable) futur employé. Le trade a pourtant été mis en pause étant donné que l’enquête de la NBA, via un cabinet d’avocats, sur un possible détournement du Salary Cap des Clips pour payer Leonard n’est pas encore terminée. Le joueur risque des sanctions. Mais ça ne fait pas peur aux Raptors.

« Ils ne sont pas inquiets », assure l’insider Josh Lewenberg. « La seule chose qui pourrait faire capoter le deal, c’est si le contrat de Kawhi Leonard est annulé. Les Raptors se débrouilleront pour toutes les autres sanctions possibles, y compris une suspension. »

Autrement dit, Toronto pourrait quand même faire le transfert même si Leonard est suspendu pour 25 matches (ou plus ?). Le joueur et les Clippers sont accusés d’avoir détourné le Cap en le payant 28 millions de dollars (ou plus ?) via un contrat de sponsoring fictif.

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