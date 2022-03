C'est parti pour la March Madness et ce Tournoi NCAA 2022 : demandez le programme ! Moussa Diabaté et Michigan jouent d'entrée.

La March Madness et son Tournoi NCAA débutent ce jeudi, avec des matches à des horaires tout à fait abordables pour le public européen. Pour lancer le bal, on pourra se pencher dès 17h15 les Michigan Wolverines du prospect français Moussa Diabaté, dont on vous parle dans nos 10 joueurs à suivre.

🇫🇷 Moussa Diabaté going coast-to-coast and finishing with the dunk... à l'aisepic.twitter.com/hKnQqDtNGi — CBB Europe (@CBB_Europe) March 10, 2022

A 19h45, un autre Français, Quentin Diboundje, freshman à Tennessee, espérera au moins une entrée en jeu pour un match très abordable contre Longwood.

La fac de Memphis, coachée par Penny Hardaway, sera en action face à Boise State à 18h45, juste avant l'entrée en matière du champion en titre, Baylor, opposé à Norfolk State.

Le programme du jour dans le Tournoi NCAA

Colorado State (6) - Michigan (11), à 17h15 (heure française)

Providence (4) - South Dakota State (13), à 17h40

Boise State (8) - Memphis (9), à 18h45

Baylor (1) - Norfolk State (16), à 19h

Tennessee (3) - Longwood (14), à 19h45

Iowa (5) - Richmond (12), à 20h10

Gonzaga (1) - Georgia State (16), à 21h15

North Carolina (8) - Marquette (9), à 21h30

UConn (5) - New Mexico State (12), à 23h50

