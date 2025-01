Trae Young, le besoin d’un rappel avec un gros carton

Pour le bien du collectif des Atlanta Hawks, le meneur Trae Young a accepté de changer son jeu. Depuis le début de la saison, le joueur de 26 ans marque moins. Il est passé de 25,7 à 22,5 points de moyenne. Mais il passe plus. De 10,8 à 12,1 passes décisives de moyenne.

Une manière pour lui de mieux impliquer ses partenaires. Problème, les défenses adverses commencent à s'adapter. Et le natif de Lubbock ne sent plus assez respecté. Contre les Phoenix Suns (122-117) la nuit dernière, il a donc ressenti le besoin d'une mise au point.

Young a planté 43 points, même s'il a arrosé (13/31 aux tirs).

"J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gars s'inquiètent plus de mes passes que de mes tirs. Parfois, il faut leur rappeler qu'on peut aussi marquer. Je sais de quoi nous sommes capables, même lorsque des joueurs sont absents. Nous pouvons aller sur le terrain, faire du bruit et jouer.

C'est ce que nous avons fait. Mais nous devons toujours donner un peu plus, y compris moi-même. Je ne peux pas demander à tout le monde d'en faire un peu plus quand les gars sont absents et ne pas attendre de moi que j'en fasse plus.

C'est quelque chose que je prends sur moi aussi. Nous avons tous joué un rôle important en donnant un peu plus", a jugé Trae Young face à la presse.

Même s'il ne fait pas toujours l'unanimité, notamment pour sa personnalité, Trae Young réalise une belle saison malgré une équipe des Hawks assez moyenne (9ème à l'Est, 20-19).

Trae Young, une précocité à la LeBron et Big O !