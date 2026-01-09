Trae Young confirme son départ et tacle les Hawks

Trae Young est officiellement un joueur des Washington Wizards. Il a conclu son message d'adieu par un petit tacle envers la direction des Hawks.

Le trade de Trae Young vers les Washington Wizards a été officialisé par la franchise en cette fin de semaine. Et puisqu'il y a été autorisé, le désormais ex-meneur des Atlanta Hawks a posté un message d'adieu sur ses réseaux sociaux.

« Je n'aurais jamais cru écrire ça un jour. Les dernières années ne se sont pas passées comme je l'aurais souhaité. Je voulais répondre aux attentes que nous nous sommes imposées nous-mêmes : atteindre des hauteurs jamais atteintes à Atlanta. Remporter un titre ici a toujours été mon objectif. Cependant, entre les blessures, les rechutes et des situations qui n'avaient aucun sens, on n'a jamais pu voir notre vrai potentiel.

La ville qui m'a élevé et m'a tant appris sera toujours un chapitre dans cette histoire. La douleur de rester le même a finalement surpasser l'incertitude du changement. Le changement est souvent abordé avec peur, mais je le vois comme une autre opportunité. Je marche, extatique, vers ce nouveau chapitre, avec la tête haute et les yeux vers l'avant ».

Un message qui jusque-là semblait rester dans les clous, sans un quelconque tacle envers la franchise ou ses dirigeants. C'est là que survient une conclusion un peu plus épicée : « Il est temps de voir ce qui est possible avec un soutien réel et une vision claire. On avance ».

Il semble assez clair que Trae Young n'a pas senti que le front office croyait vraiment en lui ou voulait le placer au coeur du projet. Quant au manque de clarté du projet, le meneur All-Star pense probablement qu'elle est en partie responsable du mauvais début de saison des Hawks ou du fait qu'Atlanta n'a pas pu regoûter à la finale de Conférence après sa participation en 2021.