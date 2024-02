Les Hawks perdent Trae Young pour quatre semaines

Les Atlanta Hawks vont devoir se passer de leur meilleur marqueur et meilleur passeur. ESPN annonce effectivement que Trae Young s'est blessé au doigt (déchirure du ligament) et il sera donc opéré à New York prochainement. Il lui faudra observer une période de repos d'au moins quatre semaines avant de reprendre la compétition. Si le timing n'est jamais idéal pour une blessure, son absence est d'autant plus délicate à gérer actuellement puisque que la franchise cherche à valider sa place au play-in. Elle dispose encore d'une avance confortable sur les Brooklyn Nets, onzièmes à l'Est.

Young compile plus de 26 points et 10 passes chaque soir. Un apport pas facile à compenser. Dejounte Murray sera en charge de la création avec encore plus de responsabilités balle en main. Et ça a plutôt bien marché la nuit dernière puisque les Hawks ont battu le Magic.