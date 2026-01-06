Pourquoi un trade de Trae Young n’est pas si évident

C’est bientôt la fin d’une ère aux Atlanta Hawks. Selon Shams Charania, Trae Young et ses représentants travailleraient actuellement conjointement avec les dirigeants de la franchise pour trouver une porte de sortie au meneur All-Star. La deadline des transferts est fixée au 5 février prochain. Les deux parties ont donc un timing serré de quelques semaines pour mettre en place un échange avant la potentielle expiration du contrat du joueur, qui dispose d’une option à 48 millions sur l’exercice 2026-2027. Il peut l’activer ou tester le marché pendant l’intersaison.

Une piste est rapidement ressortie dans la presse, via Marc Stein, et elle mène aux Washington Wizards. Le club de la capitale fédérale serait le plus enclin à faire venir la star de 27 ans. Et c’est à peu près le seul. Parce que selon The Athletic, les prétendants pour Young ne sont pas nombreux, voire carrément inexistants. Même les Sacramento Kings, d’ordinaire prompts pour se positionner sur les scoreurs de cette trempe, ne seraient pas intéressés ce coup-ci.

Trae Young à Washington, ça chauffe !

L’offre évoquée au sujet des Wizards ne fait pas forcément rêver. Washington inclurait le contrat expirant de CJ McCollum et peut-être d’autres joueurs « mineurs », éventuellement en impliquant une ou deux autres équipes dans le deal. Les Hawks seraient peut-être même carrément ceux amenés à céder une compensation à la draft, probablement légère, pour adoucir la pilule liée au salaire de Trae Young. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d’effectuer un tel transfert maintenant dans ces conditions ?

Un joueur à la valeur en baisse

Il faut dire que le timing n’est vraiment pas optimal. La valeur du joueur n’a jamais été aussi basse. Comment pouvait-il en être autrement avec le début de saison compliqué du bonhomme ? D’un côté, il est souvent blessé et donc absent. De l’autre, les Hawks ont donné l’impression (justifiée ou non) de jouer mieux sans lui en gagnant notamment plusieurs matches en son absence. Pour ne rien arranger, Young affiche des statistiques inférieures à ses standards habituels : 19,3 points à 41% aux tirs, 30% derrière l’arc et 8,9 passes avec le pire différentiel de son équipe (-3,7).

Atlanta va devoir le montrer sous un meilleur visage pour faire remonter sa cote. Sauf qu’il est pour l’instant indisponible en raison d’une contusion. Malgré son étiquette de joueur All-Star et une finale de Conférence disputée à la surprise générale en 2021, Young est désormais considéré comme un meneur de petite taille dans une ligue qui mise essentiellement sur les athlètes longs et polyvalents. Il représente une faille défensive à exploiter pour les attaques adverses et même son adresse extérieure le trahit depuis deux saisons. Il n’a d’ailleurs passé la barre des 37% qu’à deux reprises en huit saisons chez les pros.

C’est un playmaker de talent comme il y en a peu dans cette ligue et il donne la possibilité de construire une attaque autour de lui. Sans être assez fort, en tout cas en ce moment, pour qu’une franchise soit prête à tout. Combien d’entre elles ont vraiment besoin d’un Trae Young ? En se penchant sur l’affaire, on comprend vite à quel point ce trade peut être difficile à mettre en place. Même en élargissant le spectre des franchises qui ont intérêt à récupérer un meneur.

Un marché quasiment inexistant pour Trae Young

Les Milwaukee Bucks ne cracheront sans doute pas sur un extérieur scoreur-passeur pour épauler Giannis Antetokounmpo mais a) ils n’ont absolument pas d’assets ni même de contrats à proposer en échange b) l’émergence de Ryan Rollins et les bonnes performances de Kevin Porter Jr poussent plutôt les dirigeants à chercher un poste 2/3. L Orlando Magic aurait pu être sur le marché l’été dernier mais le front office s’est déjà tourné vers Desmond Bane. Anthony Black se révèle en tant que combo guard et Young, qui ferait du bien par ses qualités de créateur, ne colle pas au moule défensif de l’équipe floridienne.

Les Toronto Raptors et les Minnesota Timberwolves n’ont pas de star sur le poste un mais les deux formations tournent bien et elles préféreront probablement conserver leur effectif actuel. Le Miami Heat est parti pour pêcher du plus gros poisson et voudra sans doute conserver ses assets, sachant que là aussi l’équipe fonctionne déjà correctement (et plus) cette saison.

Alors qu’est-ce qu’il reste ? Les New Orleans Pelicans, pour l’humour ? La franchise de Louisiane est catastrophique mais elle ne peut pas tanker puisque son pick appartient… aux Hawks. Elle pourrait potentiellement finir décemment en ajoutant un meneur comme Trae Young. Mais pourquoi Atlanta rendrait service à une franchise qu’elle veut voir perdre afin de drafter le plus haut possible ?

Les Dallas Mavericks peuvent se mêler à l’affaire en proposant par exemple Kyrie Irving et Nnaji Marshall ou Caleb Martin. De quoi se débarrasser du contrat du meneur, qui se retrouverait alors en charge d’aider les Hawks à se relever l’année prochaine. Mais ça reste une proposition moyennasse qui ne satisferait pas nécessairement les deux parties.

Les Chicago Bulls ont peut-être un package. Les contrats expirants de Coby White et Zach Collins en plus de celui de Patrick Williams. La franchise de l’Illinois ne règlerait pas ses problèmes de fond mais elle mettrait la main sur une star capable de vendre des maillots et de jouer dans le backcourt avec Josh Giddey. De quoi proposer du basket spectaculaire à défaut de gagner beaucoup de matches. Atlanta a besoin d’un scoreur comme White capable d’opérer dans des petits espaces. Les Hawks se serviraient des prochains mois pour décider s’ils veulent ou non le garder au-delà de la saison en cours.

Ou alors, retour à la case Washington. Les Wizards ont pour l’instant le quatrième moins bon bilan de la ligue. Pourquoi chercher à faire mieux alors que la cuvée 2026 est prétendument super chargée en superstars ? Pourquoi prendre le risque, même minime, de faire passer les chances de piocher en premier de 12 à 7% ? Chaque probabilité compte dans ces situations. Cela dit, les Wizards ont un besoin à la mène. Les dirigeants ont tout de même cherché à rameuter des joueurs qui correspond aux standards modernes (capables de jouer sur plusieurs positions) et Trae Young est un joueur de moins d’un mètre quatre-vingt-dix.

CJ McCollum étant en fin de contrat, quel intérêt aussi pour les Hawks ? Si le but est de libérer du cap, pourquoi ne pas prendre le risque de voir le meneur filer sans contrepartie ? On a finalement l’impression que dans cette histoire, il n’y a pas vraiment de gagnants. Une page va forcément se tourner à Atlanta, mais peut-être pas de suite.