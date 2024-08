Trae Young n’a pas une haute opinion des joueurs de la Draft 2024…

La Draft 2024 n'a pas déclenché autant d'enthousiasme que certaines cuvées précédentes. Les joueurs eux-mêmes n'attendent pas autant des petits nouveaux qui vont débarquer dans quelques semaines sur les parquets NBA. Trae Young, qui était dans le podcast de Paul George cette semaine, a confirmé cette impression, alors même que les Atlanta Hawks ont décroché le 1st pick et sélectionné Zaccharie Risacher.

"Je ne veux pas manquer de respect à ces gars, et certains d'entre eux pourraient nous surprendre, mais beaucoup d'entre nous les voient comme de futurs role players. Dans les récents 1st picks, il y a Victor Wembanyama, Anthony Edwards ou d'autres gros noms. Dans les gars de cette année, que ce soit Reed Sheppard, qui sera excellent, ou Alex Sarr, qui n'a pas bien joué en Summer League, mais sera un super joueur, on parle de joueurs qui seront peut-être juste des role players. Il faudra voir lequel sera le meilleur role player pour son équipe".

Gabby Williams, tu es une légende

Quid de Zaccharie Risacher, alors ? Lui aussi sera plutôt un role player ? Trae Young ne s'est pas avancé plus que ça, mais a noté les qualités qu'il entrevoit chez l'ailier français.

"Il est plus grand en vrai, avec une longue envergure. C'est un bon défenseur, il n'a pas besoin d'en faire beaucoup. Il sait marquer quand il est ouvert, réussit des stops... Notre équipe sera plus grande grâce à lui".

On espère que Zaccharie Risacher montrera à Trae Young et à tout le monde qu'il peut être plus qu'un role player en NBA.