Le maire de New York envoie une pique à Trae Young avant la série contre Atlanta

Zohran Mamdani est apprécié par une grande partie de la population new-yorkaise parce qu’il se comporte comme un vrai gars du coin, ou le laisser penser en tout cas. Le nouveau maire de la grosse pomme connaît son audience. Il sait glisser des petites références qui feront plaisir aux habitants. Comme cette petite pique gratuite envoyée à Trae Young en amont de la série entre les Knicks et les Hawks.

Quand un journaliste lui a posé une question sur le prix exorbitant des tickets pour les matches de playoffs au Madison Square Garden, Mamdani a rejeté la faute sur le bouc-émissaire préféré des New-yorkais. « Je dirai que je blâme Trae Young. Et je pense que c’est toujours important de blâmer Trae Young. » Voilà la décla qui va faire grimper un peu plus sa cote de popularité auprès des fans des Bockers.

Bon, Trae Young, n’a évidemment rien demandé et il n’a plus rien à voir avec les Hawks puisqu’il a été transféré aux Washington Wizards cette saison. Mais d’un autre côté, ce n’est peut-être pas complètement faux. Une série entre Atlanta et New York rappelle forcément celle disputée quatre ans auparavant, quand Trae Young et les Hawks avaient réalisé une bel upset pour atteindre les finales de Conférence avec des performances étincelantes du meneur All-Star au Madison Square Garden.