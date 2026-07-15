Trevon Brazile prend feu, Caleb Wilson confirme : les perfs de la nuit en Summer League

Trevon Brazile plante 32 points, Caleb Wilson confirme et Noa Essengue réagit : les performances marquantes de la nuit en Summer League NBA

Les joueurs les plus attendus n’ont pas tous dominé cette nouvelle nuit de Summer League. Pendant que Cameron Boozer et Keaton Wagler ont connu des fortunes diverses, Trevon Brazile a signé le carton offensif de la soirée. Caleb Wilson a encore rempli la feuille de statistiques, Egor Dëmin a livré une démonstration de maîtrise et plusieurs Français ont également foulé les parquets de Las Vegas.

Trevon Brazile plante 32 points

Le meilleur marqueur de la nuit n’est pas un joueur sélectionné dans le top 10 de la dernière Draft. Choisi en 35e position par Denver, Trevon Brazile a inscrit 32 points dans la victoire des Nuggets contre le Thunder (106-103).

L’intérieur a terminé à 11 sur 19 au tir, dont 6 sur 12 derrière l’arc, avec également 6 rebonds et 1 contre. Il avait déjà marqué 19 points à la pause et a permis à Denver de prendre suffisamment d’avance pour résister au retour d’Oklahoma City dans les dernières minutes.

Le Thunder a pourtant eu une occasion d’égaliser sur son ultime possession. Bennett Stirtz, 16e choix de la Draft, a inscrit 22 points et distribué 6 passes, tandis qu’Aday Mara a signé un match très complet avec 14 points, 7 rebonds et 6 passes. Denver l’a finalement emporté de trois points.

Egor Dëmin joue presque à la perfection

Brooklyn a écrasé Sacramento (115-83) en provoquant 28 pertes de balle et en inscrivant 41 points après les turnovers adverses. Au cœur de cette démonstration, Egor Dëmin a probablement livré son meilleur match de l’été.

L’arrière des Nets a compilé 22 points, 8 passes décisives, 4 rebonds et 4 interceptions, sans perdre le moindre ballon. Il avait déjà inscrit 20 points en première période et a constamment puni les jeunes défenseurs des Kings par sa taille et sa capacité à attaquer le cercle.

Mikel Brown Jr., sixième choix de la Draft 2026, a ajouté 16 points et 5 passes, alors que Drake Powell a inscrit 18 points à 6 sur 10 au tir. Les cinq titulaires de Brooklyn ont tous atteint les 13 points. Une performance collective particulièrement impressionnante pour une équipe qui commence à faire figure de favorite à Las Vegas.

Darius Acuff Jr. surnage dans le naufrage des Kings

Dans cette rencontre à sens unique, Darius Acuff Jr. a été l’un des rares joueurs de Sacramento à résister. Le septième choix de la Draft a terminé avec 26 points et 5 passes à 9 sur 18 au tir.

Acuff a notamment inscrit 16 points dans le troisième quart-temps. Son agressivité et sa capacité à se créer des tirs ont encore été intéressantes, même s’il a également perdu 5 ballons dans une rencontre où les Kings ont complètement explosé sous la pression défensive des Nets.

Emanuel Sharp a également profité de la soirée pour marquer 23 points avec 6 paniers à trois points. Les autres joueurs de Sacramento ont en revanche tous été maintenus sous les 10 unités.

Caleb Wilson confirme et gagne enfin

Après deux défaites pour commencer la compétition, Chicago a décroché son premier succès en dominant Washington (99-87). Caleb Wilson a encore été l’un des joueurs les plus productifs des Bulls avec 19 points, 8 rebonds, 3 passes et 1 contre en seulement 24 minutes.

Le quatrième choix de la Draft a shooté à 7 sur 15, dont 2 sur 6 derrière l’arc. Il n’a pas eu besoin de forcer puisque Jaylin Sellers a inscrit 24 points et que Donovan Atwell a ajouté 19 unités en réussissant 6 paniers à trois points.

Wilson continue ainsi d’afficher sa polyvalence. Après trois rencontres de Summer League, il a déjà montré qu’il pouvait sanctionner de loin, attaquer le cercle et protéger le panier. Cette fois, sa production s’est également accompagnée d’une victoire.

Noa Essengue réagit en sortie de banc

Tiago Splitter avait décidé de sortir Noa Essengue du cinq de départ après ses deux premières prestations compliquées. Le Français a répondu avec une sortie encourageante : 8 points, 7 rebonds et 1 interception en un peu plus de 16 minutes.

Essengue a terminé à 3 sur 5 au tir, avec notamment un panier à trois points, un dunk après un rebond offensif et une action conclue avec la faute. Il n’a pas encore retrouvé toutes ses sensations après sa longue absence liée à une opération de l’épaule, mais son activité et son efficacité ont été bien meilleures.

La situation a en revanche été beaucoup plus délicate pour Maxime Raynaud. Titulaire avec Sacramento, l’intérieur français a été limité à 3 points, 4 rebonds et 2 passes en 15 minutes. Il a surtout perdu 7 ballons face à la pression permanente des Nets.

Javon Small fait tomber les Warriors

Memphis a infligé à Golden State sa première défaite de la Summer League (106-85), avec une adresse spectaculaire derrière l’arc. Les Grizzlies ont réussi 17 de leurs 32 tentatives à trois points.

Javon Small a mené la charge avec 26 points, 7 passes et 5 tirs primés. Brendan Hausen a ajouté 20 points et 6 paniers à trois points en seulement 19 minutes.

Cameron Boozer a été moins en vue offensivement que lors de ses précédentes sorties, mais le troisième choix de la Draft a tout de même compilé 12 points, 7 rebonds, 3 passes et 3 interceptions. En face, Yaxel Lendeborg a terminé meilleur marqueur des Warriors avec 15 points, 9 rebonds, 3 passes et 3 interceptions.

Cameron Carr remporte la bataille de Los Angeles

Les Lakers restent invaincus après leur victoire contre les Clippers (99-85). Cameron Carr, sélectionné en 24e position, a inscrit 23 points avec 3 paniers à trois points.

L’ailier a surtout fait la différence en marquant huit points consécutifs au cours du troisième quart-temps. Il a successivement trouvé le cercle en pénétration, inscrit un tir en reculant, puis un panier primé à très longue distance pour permettre aux Lakers de creuser définitivement l’écart.

Keaton Wagler, cinquième choix de la Draft, a terminé avec 16 points, 6 rebonds et 4 passes pour les Clippers. Son efficacité a été plus discutable, avec 6 tirs réussis sur 15, mais sa taille et sa capacité à créer balle en main ont encore laissé entrevoir un potentiel intéressant.

Labaron Philon résiste à la défense des Rockets

Houston a ouvert la journée avec une très large victoire contre Philadelphie (90-64). Les Rockets ont limité les Sixers à 31,1 % au tir et à seulement 5 paniers à trois points sur 30 tentatives.

Isaiah Crawford a inscrit 19 points, Bruce Thornton en a ajouté 18 avec 4 passes et 2 interceptions, tandis que Tristen Newton a terminé avec 17 points et 5 rebonds.

Labaron Philon a été le seul joueur de Philadelphie à réellement trouver des solutions. Le 22e choix de la Draft a marqué 17 points à 7 sur 11 au tir, avec 4 passes, 2 interceptions et 1 contre. Johni Broome, excellent depuis le début de la compétition, a cette fois été complètement étouffé avec seulement 2 points à 1 sur 5.