Trois équipes se battent désormais pour Peyton Watson

Après son explosion à Denver, Peyton Watson attire de plus en plus de prétendants. Les Bucks viennent de rejoindre deux autres franchises dans la course.

Le marché autour de Peyton Watson commence sérieusement à s’animer. Après les Los Angeles Clippers et les Atlanta Hawks, les Milwaukee Bucks seraient désormais eux aussi intéressés par le jeune ailier des Denver Nuggets.

Selon Marc Stein, les trois franchises exploreraient la possibilité d’un sign-and-trade avec Denver pour récupérer le restricted free agent de 23 ans. Un intérêt qui n’a rien de surprenant au regard de l’explosion de Watson cette saison.

Longtemps considéré avant tout comme un excellent défenseur doté d’un immense potentiel physique, l’ancien choix numéro 30 de la Draft 2022 a franchi un cap spectaculaire en 2025-2026. Il a tourné à 14,6 points, 4,9 rebonds, 2,1 passes, 1,1 contre et 0,9 interception en un peu moins de 30 minutes par match.

Peyton Watson : son évolution offensive a changé son statut.

Watson a shooté à 49,1 % au tir et surtout à 41,1 % à trois points, de très loin le meilleur pourcentage de sa carrière. Une progression déterminante pour un joueur qui possédait déjà les qualités athlétiques, la longueur et la polyvalence défensive nécessaires pour défendre sur plusieurs postes.

Sa deuxième partie de saison a confirmé qu’il pouvait désormais devenir bien davantage qu’un simple role player. Sur ses 24 derniers matches de saison régulière, Peyton Watson a inscrit 19,5 points de moyenne, contre seulement 10,7 lors de ses 30 premières apparitions. De quoi forcément attirer les convoitises.

Le fit parfait pour Milwaukee ?

Pour Milwaukee, son profil serait particulièrement intéressant. Les Bucks cherchent à entourer leur noyau de joueurs plus jeunes, athlétiques et capables d’avoir un impact des deux côtés du terrain. Watson correspond exactement à cette description.

Les Clippers et les Hawks auraient également identifié l’ailier comme une cible potentielle, mais Denver conserve pour l’instant le contrôle de la situation. Les Nuggets ont transmis une qualifying offer à Peyton Watson, ce qui leur permet de faire de lui un restricted free agent et donc de s’aligner sur n’importe quelle offre extérieure.

Denver aura toujours le dernier mot

Un éventuel sign-and-trade nécessiterait surtout la coopération de Denver. Les Nuggets devraient d’abord signer Watson sur un nouveau contrat avant de l’envoyer dans une autre équipe.

La franchise a jusqu’ici été présentée comme déterminée à le conserver. Mais avec trois équipes désormais intéressées et une valeur qui n’a jamais été aussi haute, Denver pourrait finir par envisager d’autres scénarios si aucun accord contractuel n’est trouvé.

Une chose est sûre : Peyton Watson n’est plus simplement un jeune joueur prometteur dans la rotation de Nikola Jokic. Il est désormais devenu l’un des ailiers les plus recherchés de cette free agency.

Peyton Watson, le joueur que Denver ne peut pas perdre